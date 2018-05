ODH-ULA califica de fraude electoral elecciones del 20 de mayo

A través de un comunicado público, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), señaló que las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo son un fraude para los venezolanos, porque no son libres ni transparentes.

La organización cuestionó que los comicios no son genuinos porque fueron convocados en un contexto de violación de los derechos de participación política, tales como los derechos de reunión y asociación, el derecho a exigir responsabilidades a los cargos públicos, el derecho de petición y el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación.

En este sentido, la directora del ODH-ULA, MaydaHocevar, dijo que la institución a su cargo se adhirió a la preocupación de más de 43 ONG´s y de la sociedad civil en torno a las elecciones que no son libres ni creíbles, porque adolecen de las condiciones necesarias que den garantías al derecho fundamental de la libertad.

Señaló además que las elecciones del próximo domingo 20 de mayo no son genuinas porque además se excluyeron a los partidos políticos, se inhabilitaron a potenciales candidatos y el elector es amenazado con perder las limosnas que le dan por el carnet de la patria si no vota por el candidato presidente.

Al igual que las demás ONG´s, el Observatorio de la ULA cuestionó estos comicios porque se desarrollan en tiempos y fechas arbitrarias, tomando en cuenta que tradicionalmente las elecciones presidenciales en Venezuela se han realizado en el mes de diciembre.

“No hay libertad real de voto cuando los votantes no pueden escoger entre diversas opciones, candidatos o partidos, ya que el CNE dejó por fuera las postulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia, impidiendo así una amplia oferta electoral”, precisa la institución.

MaydaHocevar acotó que en estos comicios no se respeta la libertad de expresión y por tanto no hay pleno acceso a la información, requisito indispensable para la participación política genuina mediante el voto.

El ODH-ULA insiste que no hay elecciones libres en un marco de violación de derechos de libertad de expresión y a la no discriminación, toda vez que en este proceso electoral observa que existen obstáculos para el derecho a la libre asociación política, hay ventajismo, se violaron disposiciones legales, así como el “Acuerdo de Garantías Electorales” y no hay confianza en el árbitro electoral.

En rechazo a las condiciones en las que se realizarán las elecciones presidenciales, el ODH-ULA aplaudió la movilización cívica y pacífica de los merideños, quienes este miércoles 16 de mayo salieron a las calles a rechazar las elecciones.