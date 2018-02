Omar Barboza: El Gobierno insiste en tomar la ruta de la inconstitucionalidad

El Gobierno Nacional está dando la impresión de que tomó la ruta de la ilegitimidad. “Una ruta muy peligrosa para la estabilidad democrática”, advirtió este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Omar Barboza (Unidad/Zulia).

El pronunciamiento del presidente del Parlamento, se produjo al ser consultado sobre la propuesta del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, de adelantar las elecciones para la AN el día de los comicios presidenciales.

-Se trata de una especulación-dijo Barboza-, al tiempo de puntualizar que la propuesta de Cabello no podría ser legal. El parlamentario no sentó posición oficial al respecto, pero aseguró a los venezolanos que la AN ratifica la defensa de los derechos del pueblo.

-Lucharemos por el restablecimiento de la democracia y de todos los derechos de los venezolanos-. Agregó que frente a esas especulaciones, la AN actuará de manera específica y sentenció que si no se cambian las garantías y los tiempos de las elecciones presidenciales, las mismas se convertirán en simplemente un simulacro electoral.

Anunció que será para este miércoles, cuando los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fijen posición sobre el pronunciamiento de Cabello.