Organizaciones pequeñas desaparecerán

A propósito de la relegitimación de las organizaciones con fines políticos el economista Luis Vicente León declaró a EL IMPULSO que la democracia es sinónimo de partidos políticos.

A su juicio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe garantizar las elecciones y la democracia, por lo cual el órgano comicial no puede disponer condiciones especiales que limiten la existencia de los partidos políticos.

-Ya por definición se trata de unas condiciones sesgadas, al final, lo que necesita una democracia y un país es la existencia de partidos políticos por lo que limitarlos, establecer barreras, poner máquinas insuficientes, establecer condiciones por estados, etc., no es más que un bloqueador y no se está bloqueando un partido en particular, se está bloqueando a la agrupación y conformación de partidos.

Sin embargo, esas son las condiciones del CNE, añade.

-Si las organizaciones deben ceder, aceptar o no esas condiciones y por ende revalidarse es un debate más complejo pero obviamente que para los partidos más chiquitos será imposible cumplir esas condiciones por lo cual dirán que no se van a presentar. Incluso, en condiciones más flexibles, tampoco podrían cumplirlas.

Los partidos grandes en cambio tendrán que participar porque de lo contrario pudiera entrar en una situación equivalente a la ocurrida en 2005 cuando varios partidos de oposición decidieron retirarse de la contienda electoral alegando falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral.