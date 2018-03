Ortega Díaz: No se puede votar porque no hay garantías

La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se refirió a las elecciones presidenciales a realizarse el próximo 20 de mayo e indicó que no se puede votar porque en el proceso no existen garantías y no es trasparente.

“Yo soy demócrata y creo en los procesos electorales y creo que hay que votar, pero en este proceso no se puede votar. No se puede votar porque no hay garantías, no hay transparencia. No se va a participar en unas elecciones en condiciones de igualdad”, expresó en declaraciones a Euronews.

Díaz explicó las constantes violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela por el asesinato de más de ocho mil venezolanos entre los años 2015 y 2017.

Acudí a la corte para denunciarlos por los delitos de tortura, allanamientos sin órdenes, procesos judiciales de militares a civiles, detenciones arbitrarias, allanamientos masivos…todos esos previstos en el Estatuto de Roma, precisó al preguntársele sobre el expediente que presentó ante el Tribunal de La Haya.

Asimismo, la Fiscal destituida por la ANC cubana aseguró que ha denunciado desde 2015 eventos de violaciones de Derechos Humanos y violaciones en el país.

“… El Plan Rondón, un plan diseñado por el Ministerio de Defensa para controlar la seguridad ciudadana, aunque en Venezuela la seguridad ciudadana tiene que ser eminentemente civil a través de un instrumento jurídico emanado del Ministerio de Defensa que da la competencia al ejército de garantizar la seguridad ciudadana. Y durante 2015 yo también manifesté cuando se hizo el primer operativo de seguridad ciudadana llamada OLP, yo salí a rechazar ese mecanismo de control de la seguridad ciudadana”, sostuvo.