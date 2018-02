Oscar Schemel: En el país hay una voluntad electoral muy arraigada

Oscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, afirmó que la mayoría de la población asume el voto como una herramienta para tomar decisiones. “Rechazan los atajos.

Más del 80 por ciento de los venezolanos rechaza la violencia insurreccional. Apuesta por la paz y las salidas democráticas”, manifestó durante una entrevista en el programa Vladimir a la Una, de Globovisión. Schemel sostuvo que en Venezuela predomina un clima de permanente expectativa electoral. “Un poco más del 60 por ciento está de acuerdo con el adelanto de las elecciones presidenciales”, aseveró tras aclarar que ello no significa que respalden el gobierno de Nicolás Maduro.

Insistió en que hay en el país una voluntad electoral muy arraigada y que en este punto la oposición ha tenido muchas fallas, porque no ha explotado tal situación. “Ha abandonado la ruta electoral por la insurreccional. La oposición no ha construido una ruta electoral, lo que hubiera sido estratégico. Todavía no hay candidato y no hay metodología electoral”, opinó.