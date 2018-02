Pastor evangélico Javier Bertucci anuncia su candidatura a las elecciones del #22Abr

Este domingo a través de una transmisión en vivo por su canal de YouTube, el pastor evangélico Javier Bertucci, anuncio su candidatura a la presidencia de la República.

Desde la congregación que dirige ubicada cerca del terminal Big Low Center en Valencia, Bertucci dijo que ha decidido “poner mi nombre como opción para las próximas elecciones presidenciales, vienen días de gloria para este país (…) Mi bandera será la esperanza y mi futuro la fe”.

Bertucci dijo que el próximo miércoles 21 de febrero formalizará su candidatura en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. “No usaremos el 1 x 10 sino el 1 x 12, porque con 12 Jesús cambió a la humanidad”, dijo el pastor evangélico famoso por su congregación “El Evangelio Cambia”.

El pastor dejó al mando de la Iglesia al pastor Francisco Barrios mientras dure la campaña electoral “sé que pongo esta iglesia en las mejores manos (…) El país tendrá que prepararse para escuchar todos los domingos en cadena nacional el mensaje de salvación”, resaltó.

“Dios cambia los tiempos (…) yo sé que hay muchos fatalistas que juegan al fracaso de cualquier cambio. La intención es aportar un futuro a este país”, destacó al tiempo que a aseguró que a pesar de estar en campaña no dejara de predicar el evangelio. “Donde me agarré el domingo y haya internet me tendrán predicando”.

Este domingo posicionó la etiqueta #EsperanzaConBertucci en la red social Twitter.