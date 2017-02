Pensionados y Jubilados: Queremos nuestro bono en democracia, no en dictadura

Para exigir la cancelación del Bono de Alimentación aprobado por la Asamblea Nacional, acudió la Federación de Jubilados y Pensionados en compañía de un grupo de diputados, al Ministerio de Finanzas y a la Vicepresidencia de la República, en Caracas.

El presidente de dicha federación, Emilio Lozada, indicó que pronto se cumplirá un año de haberse admitido este instrumento legal que busca ser soporte para los adultos mayores que únicamente reciben el pago de su jubilación o el del seguro social.

Hizo énfasis en que el Gobierno no puede argumentar el desacato del Legislativo para justificar su incumplimiento, pues para la fecha que se sancionó la ley, la Asamblea aún era “reconocida” por el Ejecutivo.

En su opinión, no existe la voluntad política suficiente por parte del oficialismo, quien solicitó la viabilidad económica del proyecto y así fue presentada por el parlamentario José Guerra: disminuir los barriles de crudo a Petrocaribe -era una de las propuestas para cubrir el gasto- pero se hizo caso omiso.

“Un año se va a cumplir y aún el Presidente de la República no da el ejecútese. Ahora se inventaron un nuevo mecanismo para molestarnos: el carnet de la patria. Nuestro único requisito para hacer cualquier gestión es la cédula de identidad. Queremos nuestro bono en democracia, en paz porque nos lo merecemos, no lo queremos en dictadura”, dijo Lozada al mismo tiempo que apuntó que no están pidiendo una limosna y les parece humillante tener que firmar una lista para recibir una bolsa de comida.

Si dejan de robar, hay bono

Por su parte, la máxima autoridad del Legislativo, Julio Borges, expuso que tres millones de personas están siendo afectadas con la negativa, por lo cual es necesario seguir insistiendo para que los “más olvidados” sean atendidos como retribución a tantos años de trabajo.

“El dinero existe, lo que pasa es que se gasta en armamento y en regalos para otros países y no en el pueblo venezolano. Con dejar de robar, se podrían pagar las necesidades del pueblo”, sentenció.

Cabe mencionar que en el Ministerio de Finanzas fueron recibidos por el Jefe de Seguridad, mientras que en la Vicepresidencia les argumentaron que por falta de personal en correspondencia, no podían consignar la misiva.