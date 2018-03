Politólogo: Es un error que Falcón trate de crear un candidato perfecto

Si las elecciones fuesen hoy, Henri Falcón perdería, afirma el politólogo Yosbert Vásquez. Su discurso no emociona porque no habla en los términos que el venezolano quiere.

Cuando inscribió su candidatura, tuvo la oportunidad de dirigirse a la nación a través de los canales del Estado, sin embargo, quien se presentó como el candidato de la salvación y la prosperidad, se alejó de su esencia.

Falcón no tiene la capacidad de capitalizar el voto, defenderlo o incentivarlo. Su discurso está muy alejado de lo que quiere la mayoría, insiste.

Explica que su discurso racional, estructurado, verbo-cerebro, no emociona ni genera empatía. La ciudadanía venezolana no lo entiende porque no tiene la madurez para imaginarlo en la aplicación del hecho político.

“Si no se presentaba como el salvador era un estúpido porque candidato que no emocione difícilmente alcanza afinidad electoral. En la candidatura tienes que mostrarte como el mesías pero en el ejercicio del poder tienes que ser un estadista y si no lo eres por lo menos debe serlo el equipo que te acompaña”.

Enfatiza que “de ganar deberá tomar medidas anti populistas que le costarían su posible reelección”

Sus debilidades

Explica que el candidato no tiene un equipo que esté desplegado por el país motivando al voto. No existe un equipo haciendo un padrón electoral o creando estrategias para la defensa del voto.

“Posiblemente se retire, ese es un escenario. Creo que él espera el apoyo de otras organizaciones con mayor operatividad que Avanzada Progresista. Copei y el MAS son solo siglas, hoy no representan ni al 2% del electorado”.

Sostiene que Falcón o sus asesores tratan de crear un candidato perfecto y eso es un error estratégico porque el exgobernador se caracterizó por su cercanía a la gente.

“Él no está en la calle y tampoco está en las redes sociales porque no cree en ellas. Su campaña es muy vacía. No hay nada que evaluar porque no hay discurso, no hay eslogan, no hay temas centrales”.

Opina que durante su interlocución Falcón quiso mostrarse como el hombre con una gran experiencia en la gestión del Estado, el pensador para tener un mejor país y eso no es Henri.

“Él habla como habla el venezolano, incluso se viste como tal. Cuando se pierde la esencia se crea un parapeto político que no genera ningún tipo de emoción”.

El candidato se dirigió a un sector lógico, racional, estadista. Le habló a los grandes académicos y estos no lo apoyan.

“A los grandes empresarios tampoco les interesan los discursos políticos”, puntualiza

Redes sociales versus Falcón

El politólogo considera que la comunicación política cambió con las redes sociales. Hoy en día la relación de un político con sus seguidores es directa.

“Las redes sociales no representan al país pero sí a una mayoría. Es mentira que él afirme que las redes sociales no representan una mayoría”.

Datanálisis en 2016 mostró que 65% de la población tiene acceso a las redes, principalmente para informarse de temas económicos, políticos y de entretenimiento. Ese 65% invierte al menos seis horas de su vida diaria para revisar las redes sociales.

“Como es que todos los políticos de las oposiciones que hay en Venezuela, antes de convocar a una rueda de prensa, están comunicándose a través de las redes, menos Falcón. El desprestigio que tuvo como gobernador fue trabajado en las redes sociales, es decir, son efectivas. No las puede desconocer”.

Indica que Falcón no tiene la capacidad operativa para comunicar a través de las redes, por ello trata de desacreditarlas.

“Él ha dicho en varias ocasiones que la Venezuela del Twitter e Instagram es una cosa que está en las nubes pero al mismo tiempo está transmitiendo a través de esas mismas redes sociales. Es una gran contradicción”.

El panorama político

De cara a las elecciones pautadas para mayo el politólogo hace diferentes consideraciones:

• Cerca del evento electoral se producirán más políticas públicas asistencialistas, que generan gastos extraordinarios (inversiones que no tienen retorno).

• El votante venezolano se decide a emitir su voto días antes, incluso, horas antes. El gobierno juega con esto y procurará la “abundancia” semanas, días u horas antes de las elecciones.

• El venezolano está evaluando el beneficio de su voto. Piensa en función del país y no en torno a hechos particulares.

• El voto racional queda minimizado frente al llamado a la abstención. Hoy predomina la abstención pero los escenarios políticos son muy cambiantes. El sistema electoral venezolano no reconoce la abstención como una forma de participación.

• Datanálisis y Meganálisis proyectan que la intención del voto supera el 60%. Sin embargo, eso no es igual a votar propiamente. Los que no se han decidido a votar (38%), no sorprende, porque ese ha sido el histórico en presidenciales.

• Esas intenciones de voto no significa que la gente vote, menos significa que el principal candidato de la oposición (Henri Falcón), tenga la capacidad de capitalizar el voto. Esas mismas encuestadoras daban a Falcón como ganador en las regionales y no fue así porque la maquinaria no tuvo capacidad de movilización ni de defensa del voto.

• Hay oposiciones en el país: una le apuesta a una abstención, otra le apuesta a una intervención y otra le apuesta al voto.

• El Gran Polo Patriótico tiene inteligencia política, logra canalizar la intención de voto más allá de cualquier diferencia.

• En la oposición ocurre un comportamiento totalmente distinto. La MUD es coalición de partidos, los cuales mantienen sus posturas ideológicas. Esto hace a la coalición débil frente al Gobierno nacional.

• Si el Gobierno gana, no será por la capacidad de su candidato, sino porque el aparataje partidista es unificado, sumado a las torpezas estratégicas que cometan las oposiciones.

• Que PJ, VP, AD y UNT no participen significa que pierden su naturaleza como partido político. En Venezuela, la función principal de un partido es obtener o mantenerse el poder a través del voto.

• ¿Cohabitar con la ANC? Afirma que la Asamblea Nacional no tiene otra salida que cohabitar con esa instancia paralela que incluso está por encima de Nicolás Maduro y de quien resulte electo en mayo. Pero Vásquez no cree que Falcón, en hipotético triunfo, se convierta en una marioneta de la ANC, pues este pudiera gobernar por decreto. Explica que la ANC no tiene competencia en decretos presidenciales. El nuevo presidente pudiera colocarle un límite a la ANC.

• La oposición es tan responsable como el gobierno de la desmotivación al voto. Si las oposiciones unifican el voto, ganan. Pese a las condiciones adversas.

• El Gran Polo Patriótico se alzaría con buena parte de los curules en los parlamentos regionales y cámaras municipales.

• Las megaelecciones o elecciones conjuntas no deberían hacerse por no estar establecidas en ninguna parte, pero como las convoca la ANC, eso le da la legalidad de la cual carece.