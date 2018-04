Rafael Narváez instó al Fiscal investigar a ministro de salud por caos sanitario

El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, instó al Fiscal general provisorio, Tarek William Saab a que inicie en el más corto plazo una investigación al actual Ministro de salud y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, Luis López ante lo que definió como, “el caos en el sistema de salud más espantoso que jamás ha vivido Venezuela desde que existe como nación”.

Explicó que la situación que atraviesan tanto pacientes como enfermos crónicos para la obtención de medicamentos se ha agudizado en los últimos meses sin que a la fecha, el ministro y quienes le acompañan en su gestión se pronuncien en cuanto a la gran cantidad de fallecidos a diario por la falta de insumos y equipos médicos. “Vemos con dolor como quien debería regir las políticas de salud en Venezuela solo se dedica a perder el tiempo en sus redes sociales en loas a una revolución fracasada que ha convertido la muerte en su estandarte principal”.

Aseguró que el titular de la salud debe ser investigado y separado inmediatamente de su doble función tanto de ministro de salud, como de presidente del IVSS al no atender sus funciones y no aparecer para dar respuesta oportuna. “Este señor no visita los hospitales por lo que, casos como pacientes con cáncer y enfermos renales no le tocan el corazón, condenando con ello a los más humildes y los de más escasos recursos a una muerte inminente”.

En cuanto al caso de los jubilados y pensionados, el jurista precisó que las alarmas están encendidas porque queda claro que este importante segmento de la población, no tiene acceso ni a medicamentos ni al sistema de salud público por estar colapsado y mucho menos al sistema privado, debido a los elevados costos que representan en comparación a lo que perciben por ingreso mensual.

“Tenemos enfermos de cáncer, niños de apenas 10 años que han muerto porque no tienen quimioterapia disponible, mientras que jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que padecen este terrible mal, están condenados a muerte porque el Estado desprotegió y no atiende lo que tiene que ver con el derecho humano fundamental como es el derecho a la salud”, sentenció.

Recordó el caso de Asdrúbal Liendo, paciente renal que hizo un video de su caso justo antes de fallecer, material que puso en evidencia la realidad de quienes necesitan ser atendidos con equipos que, “simplemente no recibieron nunca más un mantenimiento como corresponde, por lo que más de 30 pacientes han perdido la vida en los últimos meses por no poder dializarse en los periodos que necesitan”.