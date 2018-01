Rafael Ramírez en la clandestinidad: “Las acusaciones del Fiscal son falsas y rebuscadas”

Momentos después del anuncio del fiscal general de una orden de aprehensión en su contra –mediante una alerta roja de Interpol- y cuando ya su nombre volaba en las tendencias de Twitter, “La Razón” pulsó desde la clandestinidad la opinión de Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo, expresidente de Pdvsa y exembajador de Venezuela ante la ONU, reseñó La Razón en una entrevista exclusiva al ex zar de PDVSA

“Las acusaciones del Fiscal son falsas y rebuscadas”, acota. “Insiste en vincularme en casos que no tienen pies ni cabeza. Esto se originó cuando empecé a manifestar públicamente –porque ya lo había hecho en privado- mi inconformidad con la situación del país y la manera como se conduce al gobierno y, en particular, el Presidente”.

Agrega que luego de haber manifestado su descontento comenzó a recibir presiones para que “no dijera nada, ni escribiera nada” acerca de la “situación deplorable” que atraviesa Venezuela. “Soy un hombre que atiende a sus principios y responde a su conciencia”, destaca.

Asimismo, refiere que luego de un altercado sostenido con el Jefe de Estado y de haberle entregado el cargo en la ONU, señala que el fiscal Tarek William Saab se ha prestado para lo que denomina como “un show”. “Hemos llegado ahora a este punto insospechado e inimaginable para mí, en donde un gobierno -que se dice chavista- tiene una agresiva persecución política en mi contra”, enfatiza.

“Soy chavista, revolucionario y socialista”, reitera durante la entrevista.

“Fiscal está subordinado al presidente”

¿Se esperaba esta actitud de Tarek William Saab, su excompañero del PRV Ruptura y de la Universidad de Los Andes y, además, luego de haberlo apoyado usted en Pdvsa –tal y como usted ha referido en sus recientes escritos-?

-Efectivamente, conozco a Tarek desde (PRV) Ruptura en donde militamos, lo conocí siempre como alguien que era poeta y defensor de los derechos humanos. Pero, creo que fue evolucionando en cuanto a su posición personal y, bueno, pienso que el tema del poder le ha hecho mucho daño. Su molestia y enemistad conmigo viene desde cuando el comandante Chávez le quitó el apoyo político en Anzoátegui; y ahora, convertido en una obsesión en mi contra, le está haciendo el mandando al Presidente Maduro

La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que Tarek William Saab tiene una empresa llamada Conkor, y la cual contrataba cuando era gobernador, y que, además, contrató con la Faja Petrolífera del Orinoco ¿Usted está al tanto sobre los contratos que tenía la empresa Conkor con Pdvsa?

Le dimos mucho apoyo a la gobernación (de Anzoátegui). En todo el territorio nacional hicimos lo que se llamaron: Distritos Sociales, que era el concepto de que Pdvsa no solo sacara petróleo sino que también viera a la comunidad. Bueno, había muchos proyectos en donde era el gobernador quien asignaba las empresas. Es ampliamente conocido en Anzoátegui la relación del exgobernador con la empresa Conkor, solo que como es el Fiscal quien investiga, bueno, él mismo no se iba a investigar. Es por ello que necesitamos un Fiscal que, de verdad, asuma honestamente una lucha contra la corrupción.

¿Considera que es legal y constitucional la designación de Tarek William Saab como fiscal general y también está ajustada a la Constitución la destitución de Luisa Ortega Díaz?

Ese es un tema que se deriva si se acepta como legal o no a la Constituyente. En uno de mis artículo, titulado “La línea roja”, planteo que la Constitución de Chávez no era el origen de nuestros problemas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por ejemplo, ha sido para ganar tiempo político y abusar de la figura constitucional del Poder Constituyente hasta dejar a la política venezolana en un limbo. Que yo sepa, la ANC no ha hecho un solo artículo de la nueva Constitución. Y, además, la Fiscalía, lejos de ser un poder autónomo y dedicarse a salvaguardar el estado de derecho, está actuando como un poder subordinado al Presidente y, algo peor, a su círculo íntimo: conformado por personas que Chávez ya había sacado del gobierno.

