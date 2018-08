Ramos Allup: AD no se validará otra vez ante el CNE porque el proceso es un atropello #2Ago

En una asamblea de vecinos celebrada en la urbanización San Martín al oeste de Caracas este miércoles, Henry Ramos Allup explicó que tanto Acción Democrática como Un Nuevo Tiempo, participarán al Consejo Nacional Electoral que no acudirán al tercer proceso de validación de partidos políticos convocados por el ente comicial, pues a su juicio, el procedimiento es un atropello por estar fuera de la Ley y de la Constitución.

Ramos Allup argumentó que la tolda blanca ha validado en dos oportunidades exitosamente, y que la Ley solamente obliga a la validación a aquellos partidos que han dejado de acudir a dos procesos electorales consecutivos, o que participando, hayan obtenido menos del 1% de los votos: “Este jueves va a aparecer un documento suscrito por AD y UNT que va a llevar Vicente Bello al CNE. Es un estudio muy bien razonado con base en la disposición de la Constitución y en la Ley, diciendo que nosotros no nos vamos a validar porque no vamos a convalidar ese proceso. El año pasado validamos dos veces cuando no nos salía validación porque lo que dice la Ley es que tú estás obligado a validar cuando dejas de participar en dos procesos electorales nacionales consecutivos o si cuando participas, no sacas el uno por ciento”.

Y después, recalcó: “Nosotros nunca hemos dejado de participar en dos procesos consecutivos y siempre que hemos participado, hemos sacado más del uno por ciento de los votos. Dos veces nos obligaron a recoger firmas con todo lo que eso supone, ahora no les vamos a convalidar ese proceso. Ese es otro atropello más, así que vamos a firmar el documento que redactó Vicente Bello y lo enviaremos al CNE. Nosotros no vamos a participar en procesos de validación”.

Ramos Allup también recordó las penurias que padecen tanto los venezolanos en el exterior como los que se han quedado en el país; insistió en que bajo las actuales circunstancias puede producirse un estallido social o un golpe de Estado cuyo fin no puede determinarse con precisión, y reiteró que la salida debe producirse a través de elecciones libres y democráticas, pues cada vez que se han intentado salidas por la vía de la fuerza, no ha producido ningún resultado positivo.