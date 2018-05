Rector de la UCAB: “No vamos a votar pero no somos abstencionistas”

Este proceso electoral no es la salida a la crisis política que atraviesa el país, aseguró el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso, quien a 18 días de los comicios del 20 de mayo, quien está convencido de esta realidad.

-Yo soy de los no que no va a ir a votar, porque creo que estas elecciones son injustas, no son transparentes, no son expresión de verdadera democracia. Si usted vota se está doblegando, está bajando la cabeza y diciendo que acepta cualquier regla de juego aunque no sea justa. En la medida en que tengamos claro qué es democracia y cómo salimos efectivamente de los problemas, podremos avanzar en esa dirección; de lo contrario, como animalito en jaula nos comeremos lo primero que nos pongan en el plato aunque nos quedemos en la jaula-, aseguró.

El sacerdote jesuita y politólogo considera que no ejercer el voto en las elecciones convocadas por la Asamblea Constituyente, representa una acción legítima de protesta.

-No vamos a votar pero somos abstencionistas; no promovemos la abstención. Creemos en la salida electoral, pero con condiciones verdaderas que permitan elegir. No podemos participar en esta farsa que busca ayudar a perpetuar al régimen en el poder. Somos partidarios de construir una opción democrática de cambio, por eso hemos pedido que se suspendan los comicios, que se posterguen hasta el último trimestre del año, como lo establece la Constitución y con las condiciones necesarias para participar-, ratificó.

Virtuoso ofreció estas declaraciones durante la inauguración de las jornadas Reto País en la UCAB, actividad que entre el 2 y el 9 de mayo reunirá en el campus de Montalbán a profesores y estudiantes de las distintas facultades de esta institución educativa, con el fin de debatir ideas y propuestas concretas que contribuyan a resolver los problemas nacionales en distintos ámbitos. En este sentido, pidió a los alumnos y docentes ucabistas, así como a los ciudadanos de todo el país, comprometerse con la lucha por el cambio a largo plazo.

-Los venezolanos tenemos mucho por hacer. Nos tocar construir, exigir y luchar por mejores condiciones democráticas y de vida. Lamentablemente el país se encuentra en una situación que casi nos obliga a mirar al suelo existiendo para el aquí y el ahora. Esto debemos enfrentarlo siendo capaces de soñar con ese futuro alternativo y distinto que queremos. En la UCAB estamos convocando a levantar la mirada, a ver más allá de nuestras urgencias y proyectar el país que anhelamos. Porque solo en la medida en que tengamos clara la ruta, seremos capaces de comprometernos y trabajar por ese futuro-, apunta.

Virtuoso informó que, en el marco de Reto País, desde principios de año se han efectuado en varias regiones encuentros con distintos sectores para multiplicar las ideas y los consensos. Espera convocar en los próximos meses un gran encuentro en el que puedan presentarse los resultados de las propuestas debatidas, dentro y fuera de la universidad.