Reglas de juegos electorales favorecen abiertamente al PSUV

Plantea el politólogo Yosbert Vásquez que la renovación de los partidos políticos es un mecanismo de legitimación importante en cualquier país del mundo, incluso es normal en la dinámica democrática.

Por el contrario, aspirar un partido único en la MUD es de perfil ultra-centralizado, por cierto, algo muy parecido al PSUV, el cual extinguió a varias organizaciones electorales cuando se fusionaron.

En ese momento perdieron capacidad de expresar posturas que quizá fuesen distintas a la cúpula que conformaría al Partido Socialista. Eso es una gran aberración de la libertad de pensamiento y organización política democrática.

“Los partidos políticos que no participen en su renovación carecen de capacidad nominal, organizativa y funcional. Organizaciones así causan crisis de partido. Ante el CNE existen 62 organizaciones electorales registradas y un país con ese número de partidos tiene un sistema en crisis con graves problemas de representatividad. Ante ello, lo más sano es validar”.

Añade que ojalá las maquinarias partidistas engranen sus fuerzas porque aunque los partidos políticos están en crisis focal, son resistencia a los regímenes cerrados, dictatoriales.

Apunta que los partidos políticos son bastión de la democracia. Legitimarlos es plausible pero es un desafío hacerlo en medio de unas exigencias institucionales que se parecen más a obstáculos intencionales para que no puedan hacerlo y así eliminarlos o llevarlos a una expresión de partidos locales o cuando mucho regionales.

“Por ello es importante que en algún momento llegue e revisarse e impulsar cambios en nuestro sistema electoral venezolano, pues las reglas de juegos electorales favorecen abiertamente al partido de gobierno; de manera que si el CNE quisiera sanear realmente las condiciones partidistas y electorales en Venezuela, tendría que empezar por casa y reformar la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales”.

Puntualiza Vásquez que aunque las condiciones para renovar y legitimar a los partidos políticos son infames y con intenciones infames, no deben dejar de participar. “No es táctico dejar espacios libres en medio de una lucha de poder político y mucho menos cuando el partido de gobierno tiene un plus de fortaleza institucional. Dejar de participar es no apostar al fortalecimiento de una democracia desviada en Venezuela”. Expone que la política es muy dinámica, por lo cual debemos no solamente adaptarnos, sino adelantarnos y prepararnos puesto que la renovación pudiera ser una oportunidad de reimpulso para un posicionamiento que se está perdiendo.