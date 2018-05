Reinaldo Quijada: Ya hemos triunfado moralmente y derrotado a Nicolás Maduro

El candidato presidencial por el partido UPP 89, realizó un balance de la campaña electoral y considera que desde el punto de vista moral los grandes derrotados son el Presidente Maduro y el partido de gobierno que han gastado inmensas cantidades de dinero, mientras el pueblo pasa mucho trabajo para sobrellevar la vida diaria.

“Nuestra lucha tiene un fin moral y no sólo electoral. ¿Cuánto de ese esfuerzo podrá ser valorado en estos momentos? No lo sabemos pero estamos seguros que todo esto ha valido la pena. Creemos que hemos sido consecuentes con lo que nos plateamos hacer desde el principio. No ha sido fácil enfrentar el poder económico del gobierno y de sus partidos, el PSUV y Somos Venezuela. Ellos han optado por no confrontar, ignorarnos para no proyectarnos, quedarse callados ante todas nuestras críticas. Pudiéramos quizás aplicarles el dicho popular que dice el que calla, otorga y, en este sentido, ya los hemos derrotado moralmente”, sentenció.

Afirmó que ha intentado interpretar al país, escuchar a la gente y utilizar un lenguaje distinto al de la política tradicional.

“No hemos tenido recursos monetarios para invertirlos en publicidad y propaganda, y estamos contentos de no haberlos tenido, realmente tampoco hicimos mucho esfuerzo para obtenerlos. Si los hubiésemos tenido, hoy no sabríamos cómo explicarle al país que nosotros entendemos la política desde la dimensión ética de ella. Sería una gran contradicción de parte nuestra. Tampoco hubiésemos podido afirmar, como lo hicimos durante todos estos días, que la política son ideas y no dinero, ni mercadeo publicitario, ni maquinaria electoral. Maduro y el PSUV no podrán decir lo mismo y por eso también los hemos derrotado”, asegura.

Afirma que los fondos públicos son para invertirlos en la gente y no para hacer proselitismo político.

“La coacción, la amenaza, el chantaje, al igual que la relación de dependencia que han creado del pueblo hacia el gobierno, por vía del Carnet de la Patria, son prácticas inaceptables. Que bonos, como el anunciado Bono de Lealtad, son una vergüenza. Y ellos seguirán sin respondernos porque no sabrían cómo hacerlo”, aseguró Quijada.

Finalmente expresó su agradecimiento a las organizaciones Marea Socialista y el Frente Alternativo Revolucionario Venezolano que apoyan su candidatura, al igual que a sus compañeros y compañeras de la UPP 89 que han hecho un gran esfuerzo, para sacar adelante la candidatura.

“No sabemos cuál será el resultado numérico de estas elecciones pero no tenemos dudas que el futuro le pertenece al pueblo venezolano. Ojala, el 20 de mayo se exprese, con mucha valentía, la dignidad”, dijo.