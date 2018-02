Roig: No están dadas las condiciones para que el país se exprese en unas elecciones

No están dadas las condiciones en este momento, para que el país pueda expresarse, en una forma justa y equitativa, que permita la posibilidad de que cualquiera de los participantes pueda obtener el triunfo, en un proceso electoral, asegura Jorge Roig, quien fuera uno de los asesores de la Unidad en el diálogo de Santo Domingo.

Señaló que en esa oportunidad, el gobierno no quiso ceder en cuanto a dos aspectos fundamentales, como la fecha de las elecciones, que se habían propuesto para finales de junio, y en cuanto a las condiciones, porque se estaba exigiendo la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, mientras que el Gobierno solo aceptaba a la ONU, que no tiene experiencia reconocida en esta materia.

Destaca que al proponer la fecha del 22 de abril para las elecciones, no dan los tiempos para la implementación de la logística, advirtiendo que la situación para la oposición es compleja, pero advierte que en caso de la mayoría decida no participar, no debe ser una abstención pasiva, por el contrario debe darse una movilización en defensa de los derechos de los venezolanos a elegir libremente.

En relación con el árbitro electoral, señaló como ejemplo lo ocurrido con las elecciones en el estado Bolívar, donde Andrés Velásquez, con las actas en la mano demostró que había ganado la gobernación, y el Consejo Nacional Electoral no hizo ningún pronunciamiento.

Recordó que una gran parte de la sociedad civil venezolana, se ha pronunciado en contra de las elecciones, tales como la Conferencia Episcopal Venezolana, Academia de Ciencias Políticas, Sindicatos, Fedecámaras, Gremios Profesionales, Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), además de la comunidad internacional que ha advertido que no reconocerán los resultados de esas elecciones.

-La mayoría de los venezolanos, simplemente queremos votar, pero con un árbitro confiable y con garantía de condiciones en las que ambas partes tengan las posibilidades de ganar-, aseguró Roig.

Todo el hemisferio la ha estado diciendo, por diversos canales al Gobierno, que no está haciendo las cosas bien. Asimismo indicó que existe una total falta de confianza, porque las FANB que deberían poner orden y exigir respeto a la Constitución, no lo pone; hay un Tribunal Supremo de Justicia que tampoco pone orden, advirtiendo que cuando se llega a estos extremos, necesariamente se produce una ruptura, que al fin de cuentas es la que propicia las transiciones, señaló Roig en entrevista radial.