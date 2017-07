Rutas Aéreas anuncia nuevos vuelos

Una nueva ruta turística abre Rutas Aéreas Venezuela, que partirá desde el próximo 27 de julio desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para llegar al destino final de Trinidad y Tobago, arribando a su capital, la ciudad de Puerto de España.

En efecto, esta nueva ruta, prevé incentivar la visita a este gran punto de compras y de negocios, mejor conocido como el mayor centro industrial del Caribe; siendo Puerto de España la ciudad más desarrollada del país, con carácter multicultural caribeño cuenta con un gran atractivo musical que le ofrece a sus visitantes una lujosa banda sonora local de calipso.

Entre las ofertas de la ciudad también se encuentra los partidos de críquet y fútbol, festivales a lo largo del año, un jardín botánico, centros comerciales, un museo de historia y arte, con magistrales edificios para admirar. Las opciones de ocio y entretenimiento abundan en este país y ahora Aerolínea Venezolana brindará la posibilidad a sus usuarios de poder visitar este maravilloso destino.

Contará además con tarifa económica para complacer a los clientes de todos los gustos, con un equipaje de mano de hasta ocho kilogramos y facturado de hasta veinticinco kilogramos.

El itinerario abarcará todos los martes y jueves, con los siguientes horarios:

Caracas – Puerto España:

Hora de salida: 8:30 a.m. / Hora de llegada: 9:30 a.m.

Puerto España – Caracas:

Hora de salida: 11:00 a.m. / Hora de llegada: 12:00 a.m.