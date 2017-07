El sector oficialista asegura que la Consulta de la oposición fue un fraude

Los siete millones de venezolanos que manifestaron su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y a la violación de los derechos, causaron ruido en las filas del oficialismo, quienes se pronunciaron este lunes para desmenuzar el proceso convocado por la unidad y la sociedad civil.

El primero en cuestionarlo fue el jefe de la Comisión de Estrategia y Comunicación del Comando de Campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, quien aseguró que no hubo secreto del voto y se desconocen los elementos que tomaron en cuenta para realizar el escrutinio. Apuntó que en la realidad, solo ejercieron 2 millones 395 mil 390 personas, pero lo multiplicaron por tres, por ser la cantidad de preguntas por planilla.

A juicio Rodríguez se trató de un “gigantesco” fraude que perseguía la promoción de violencia en las calles. Resaltó que la jornada no estuvo enmarcada en un registro electoral y por ello votaron menores de edad y personas de otras nacionalidades.

“No hay forma de hacer una elección sin registro electoral, eso es imposible. Ellos no sabían ni siquiera quiénes tenían derecho a votar. En el exterior hay 101 mil personas, según ellos ayer votaron 693 mil personas (…) Ese voto debe ser secreto, directo, universal. Ustedes vieron: tiene que votar sí, sí y sí, no es ni directo ni secreto, eso no es un acto de votación. Esas son unas notas en un papel. Luego viene el escrutinio que es contar los votos, abre la caja de votación y cuenta. Dónde se hizo el escrutinio, cómo hicieron para contar. Nadie lo sabe”, sentenció.

Por su parte, el canciller de la República, Samuel Moncada, subrayó que la oposición ofreció una auditoría, sin embargo, quemaron los cuadernos de votación el mismo domingo en la noche, por cuanto no se tienen cifras reales de la participación. Señaló que esta jornada solo intentó disimular el simulacro de la Constituyente.

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expuso que fue una actividad totalmente ilegal, que además no contó con alta participación. Advirtió que la hora cero anunciada este lunes por la MUD no asustará al sector oficialista, así como tampoco causara alarma la consulta popular dado que no está prevista en la Constitución.