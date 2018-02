Sicólogo advierte aumento de trastornos mentales en venezolanos

La aguda crisis general en la que se mantiene hundida a Venezuela no solo está golpeando a sus habitantes físicamente; la salud mental del venezolano empeora con el pasar de los días y el aumento de los problemas, según reportes de especialistas.

El sicólogo egresado en la primera promoción de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), Luis Oropeza, advierte que de cada cinco pacientes que van a consulta, tres presentan algún trastornos desarrollado por la situación país.

“Es alarmante. Se está generando un desajuste sicosocial que es inevitable en todos los países que atraviesan por este tipo de crisis. Estamos tratando casos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, miedo irracional, miedo a salir a la calle y otros, como no lo hacíamos antes.

Nos ha tocado la demandante necesidad de reinventar tratamientos sicológicos que estaban habitualmente relacionados con los problemas diarios de la gente como las relaciones de pareja, desajuste del estado de ánimo. Nos dedicábamos a eso y ahora tenemos que cuadrarlo a los padecimientos actuales”, explicó.

A su juicio, la tasa de homicidios no ha aumentado drásticamente pero se está cerca de ello. Criticó la falta de registro e información oficial al respecto.

Destacó Oropeza que la depresión es de alto riesgo como generador de infartos, diabetes y otras enfermedades.

Esta afección está aquejando a una persona cuando resulta evidente falta de interés por las cosas que le gustaban, problemas en el trabajo, falta o exceso de sueño y poca socialización.

“El 70 % de las personas que sufrieron un infarto al miocardio estuvieron deprimidas.

Muchas personas llegan con ataques al miocardio al Hospital Antonio María Pineda pero no hay servicio sicológico para determinar si anteriormente sufrió de depresión”, sentenció.

También señaló que en la actualidad la principal causa de los rompimientos de pareja es la precariedad económica.

“Esto genera desajuste emocional. No pueden sostener la relación cuando empiezan las discusiones porque no pueden hacer el mercado completo o no le pueden comprar los uniformes de los niños, por ejemplo”, expuso.

Además del estrés diario al que es sometido el venezolano, cuando se le detecta un trastorno sicológico no consigue los sicofarmacológicos para tratarse.

Ante la situación llamó a la Federación de Psicólogos de Venezuela Colegio de Sicólogos a realizar estudios que permitan aportar datos estadísticos concluyentes en relación a la desajuste sicosocial en la nación.

“Esta es una crisis que inevitablemente hay que atravesarla. Hay dos maneras de hacerlo: vivirla con un trastorno sicológico o vivirla con firmeza y alternativas para enfrentar la crisis”, expuso.

Aconsejó a la colectividad a afrontar la crisis centrado en soluciones y a esquivar el estrés acudiendo a practicar ciertos deportes y vincularse con la familia para buscar desahogo social y emocional en espacios de convivencia.