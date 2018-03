Simón Calzadilla: Venezuela podría perder un tercio de su población debido a la crisis

Su preocupación ante la posibilidad de perder un tercio de la población venezolana, producto de la crisis política, social y económica, manifestó este martes el Secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla (Unidad-Aragua).

-La más grande tragedia humana que vivió la República fue justamente cuando no éramos República, en la guerra de independencia de nuestra nación, que representó la muerte de uno de cada tres venezolanos, es decir, perdimos en ese momento un tercio de la población. Hoy Venezuela está a punto de padecer la catástrofe de perder un tercio de la población si no superamos la crisis que azota a los ciudadanos y que ha hecho que hasta la fecha, tres millones de nuestros mejores talentos se hayan ido de nuestro país y que diez millones hoy estén pensando en hacer lo mismo, según importantes estudios de opinión. Una nación de 31 millones de personas, pudiera quedar reducida en los próximos meses a 18 millones, esto es una catástrofe-, recordó el parlamentario.

En ese sentido, calificó este hecho como la “devastación del país” y al mismo tiempo, detalló que profesionales de todo tipo están abandonando a Venezuela, empresas como PDVSA, las empresas Básicas de Guayana, de servicio eléctrico, de agua, telefónicas, de transporte masivos – como el Metro y el ferrocarril de Los Valles del Tuy –, entre otras, tienen graves problemas operativos por la renuncia masiva de sus trabajadores que han decidido irse de su patria, por lo que llamó a que semejante catástrofe debe ser detenida. “El gobierno de Maduro debe ponerse la mano en el corazón, hay que construir una salida política, y que autoelegirse presidente el 20 mayo, sólo va aumentar la ingobernabilidad y la conspiración. La mejor salida para esta crisis siempre debe partir de acuerdos democráticos, donde el ciudadano debe elegir transparentemente los rumbos de su país”.

Agregó que se deben tomar decisiones ya y exhortó a Maduro, a corregir y reflexionar, “esta unilateral y arbitraria convocatoria a una autoelección que no le da certidumbre ni esperanza a los venezolanos, por el contrario, hace que se quieran ir más rápido”.

Calzadilla emplaza al Mandatario nacional a que “deje de estarse preocupando si va o no a la Cumbre de las Américas, eso hoy no es lo más importante para el país, lo prioritario es que no perdamos más venezolanos por la masiva emigración, esto hay que detenerlo, solo con una convocatoria a elecciones concertada y avalada por todos los sectores nacionales y la comunidad internacional, podría constituir el comienzo de la construcción de una Venezuela unida y de progreso, y así parar el desangre irrecuperable que significa la salida masiva de venezolanos que están huyendo de las consecuencias insoportables de la crisis”, aseguró.