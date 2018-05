Sindicato de Hospitales: Gobierno debe abrir canal humanitario para poder atender dignamente a pacientes

Más del 80% de los hospitales y ambulatorios y otros centros asistenciales en el país registran fallas en cuanto a medicinas y equipos medico-quirúrgicos, lo que impide que los médicos, enfermeras, bioanalístas y trabajadores puedan prestar atención eficiente a los pacientes.

Así lo aseguró Mauro Zambrano, dirigente del Sindicato de Hospitales y Clínicas, quienes este martes se trasladaron hasta la sede de la Cruz Roja, en Caracas, para reclamarle al gobierno que permita la apertura del canal humanitario, para que sea esta institución, recocida mundialmente, la que traiga los medicamentos que permitan dar una atención digna a los pacientes.

-La situación de los hospitales de Caracas como el Miguel Pérez Carreño, el Clínico Universitario y todos los hospitales de Caracas tienen alrededor de un 80% de déficit de insumos y medicamentos, pero además tenemos los equipos médicos totalmente dañados, en estos momentos en los centros hospitalarios de la Capital de la República no hay como hacerse una tomografía, una resonancia magnética, situación que es cada día más dramática-, asegura Zambrano.

Señala que esta situación la han venido denunciando de manera recurrente, afirmando que comenzaron con una marcha en febrero, siguió una protesta el 17 de mayor en todos los centros de salud y el gobierno hace caso omiso, o se hace el sordo.

-Por eso es que hoy, cuando se está conmemorando el Día Internacional de la Cruz Roja, organismo que aporta ayuda humanitaria en el ámbito mundial, hemos venido a la sede de esta institución, para decirle al Gobierno, que en estos momentos necesitamos del mundo, que ordene la apertura del canal humanitario, para que sea esta organización traiga las medicinas y podamos atender los pacientes con dignidad, como lo merecen, porque ahorita no hay atención digna para ellos en el sector, estamos en los hospitales haciendo esfuerzos, pero no tenemos como darles salud, por el simple hecho de que el gobierno no entiende ni quiere entender que no hay medicamentos, les pedimos que se pongan la mano en el corazón, aquí estamos los trabajadores, esta la mano de obra y lo que queremos es trabajar en beneficio de las personas que tienen problemas de salud-, aseguró Zambrano.

Por otra parte, ratificó que los salarios son irrisorios, no les alcanzan para atender las necesidades mínimas de los trabajadores, exhortando a todos sus compañeros de trabajo a salir a reclamar sus reivindicaciones, de manera pacífica, pero contundente, “protestando por nuestros derechos, pero también por los de los pacientes”.