Stalin González confirmó investigación de la AN sobre caso Oscar Pérez

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, manifestó este miércoles que la comisión de política interior del Parlamento realizará “una investigación profunda” sobre el caso Óscar Pérez.

Durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, González indicó que “la pena de muerte no existe en Venezuela”, y “vimos la forma cómo se hizo la operación (…) del abuso de la fuerza que se utilizó para controlar a 15 personas que al final murieron siete”.

“Hay muchas cosas que tiene que responder el gobierno: ¿cómo usa las armas del Estado en contra de ciudadanos?, ¿cómo no garantiza el derecho a la vida?, ¿cómo no garantiza el debido proceso?, ¿en que no hay un proceso justo?, ¿por qué un civil es parte de una operación policial y militar?”.

Controles de precio

Con respecto a la orden del Ejecutivo de distribuir los productos a precios justos, el integrante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) reprochó que el Gobierno no habla de “garantías de la producción, seguridad jurídica para invertir, quiere controlar siempre y lo poco que se produce en el país está en manos del gobierno, ¿cuánto producen esas empresas?

Elecciones presidenciales

González señaló que “el país está ansioso de elecciones para salir de este Gobierno, porque la gente sabe quién es el culpable de los problemas”.