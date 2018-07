Suspendido sesión del Parlamento por apagones en Caracas #31Jul

Este martes, el Parlamento venezolano se disponía a debatir diversos puntos correspondientes a las medidas económicas que anunció Nicolás Maduro para enfrentar la crisis del país, pero debió ser suspendida debido a los apagones que se efectuaron en Caracas.

El secretario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Negal Morales, afirmó que simplemente pudieron discutir un punto inicial, “la suspendimos, solamente logramos discutir el primer punto sobre el cono monetario y cuando nos disponíamos a leer el acuerdo sobre el tema se fue la luz”.

Así mismo, manifestó que los diputados decidieron hacer una pausa de unos 15 minutos para esperar que llegase la luz, lo cual no sucedió, “pero no llegó la luz y la planta no nos dio sustento para el tema de los equipos de grabación ni de videos que se necesitan para tener los registros de la sesión, entonces tuvimos que suspenderla”.

Finalmente, Morales comentó que a pesar del incidente, los parlamentarios decidieron leer y aprobar el acuerdo por el que exigen la reconversión monetaria anunciada por el Ejecutivo que ordenó quitarle cinco ceros a la moneda venezolana y poner en circulación nuevos billetes a partir del próximo 20 de agosto, pero esto no ha podido ser difundido debido a las fallas eléctricas que se registraron.

Por otra parte, se confirmó que El Palacio Federal Legislativo, donde realiza las sesiones ordinarias el Parlamento, registró fallos de luz, incluso después del anuncio de Motta Domínguez, donde afirmaba que ya estaban solventando la falla eléctrica.