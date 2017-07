Tibisay Lucena: 18 centros electorales fueron excluidos del CNE

Este martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó que 18 centros de votación no pudieron ser tomados por el Plan República para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del próximo domingo.

Las personas registradas para votar en dichos establecimientos, serán reubicadas. De igual manera, Lucena aseguró que los mencionados centros serán excluidos del CNE para próximos comicios.

Además, la rectora agregó que quienes no estén de acuerdo con la ANC, no están obligados a votar, “Si no les gusta la elección, no voten” sugirió durante rueda de prensa.

Cabe destacar que el Poliedro de Caracas será el recinto en donde las personas que no puedan sufragar por vivir en zonas de “violencia”, acudan al establecimiento.

En Caracas, los centros electorales descartados son los ubicados alrededor de la plaza Francia de Altamira, al igual que en las parroquias Baruta, El Cafetal, El Hatillo, Colinas de Los Ruices, Macaracuay, La California, El Marqués y Horizonte.

Por su parte, en el municipio Libertador, los habitantes de la parroquia Candelaria deberán votar en San Agustín, San José y El Recreo.

De acuerdo a los anuncios de Lucena, a la fecha ya han sido instalados 13.886 centros de votación, que representa un 95%. Los estados que aún no están instalados son Portuguesa, Miranda y Distrito Capital.