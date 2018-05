Tibisay Lucena desestima supuestas irregularidades en #Votaciones2018 #20May

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ofreció este domingo declaraciones durante el proceso de votación que se celebra en el país. Calificó el proceso electoral en Venezuela como “muy positivo”, y desestimó las denuncias sobre supuestas irregularidades.

“Nada en comparación con otros procesos”, dijo Lucena al invitar a los comandos de los candidatos a presentar las denuncias ante el organismo. Agregó que han procesado unas quince denuncias.

La titular del CNE desestimó la ola de denuncias presentada por candidatos opositores como Henri Falcón y Javier Bertucci, quienes señalaron que en los centros electorales del país habían instalado los llamados “puntos rojos”, además de la supuesta compra de votos a través de la distribución de bolsas CLAP.

En Palavecino, según Samuel Medina, dirigente social, “la abstención en el proceso electoral supero el 80% en las tres parroquias donde se registran un promedio de cien mil electores. En horas de la mañana acudieron a votar adultos mayores muy pocos jóvenes. Asegura Medina que este fraude electoral debe ser enfrentado a partir de este lunes 21 com una gran protesta pacifica reclamando elecciones amplias y transparentes”.

Dijo Medina que el oficialismo abusó con la instalación de los ‘Puntos Rojos’ a muy corta distancia de los centros de votación. La ciudadanía no tuvo transporte público para movilizarse. “Los oficialistas aplicaron su operación arrastre donde se observó mas electores en los puntos rojos que en los mismos centros de votación. La gente estaba mas pendiente del control social con la presentación del carne de la patria y no acudir a votar. Muchos dirigentes sociales manifestaron que acudían a censar se en los puntos rojos y no votarían. En ningún centro de votación asistió la dirigencia política opositora. El oficialismo tuvo total libertad de actuar”.