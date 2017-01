En el momento que exista un reconocimiento y cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo del año pasado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) procederá a reunirse nuevamente con el Gobierno nacional, aseguró este martes el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Chúo Torrealba.

Expresó que no se “prestarán” para dar continuidad a una negociación que no ofreció resultados concretos al país; considera que puede darse como una “página cerrada” que no se volverá a abrir.

En referencia a la misiva que consignaron los facilitadores del diálogo, en el cual prácticamente invitaban a las partes a retomar el sendero emprendido en octubre del año pasado, dijo que “aquí nadie ha dicho que ese documento es una maravilla. Dijimos que lo habíamos recibido y que se iba a estudiar, y lo estamos haciendo con el respaldo de expertos en negociación y en distintas áreas que son tocadas en ese documento. No hay ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos y cualquier tipo de diligencia futura pasa por esa condición básica. Sino, nada de eso va pa´l baile”.

Torrealba reiteró que el partido oficial no tiene votos que superen al pueblo opositor, por cual debe generarse una negociación seria, clara y transparente, que además de tomar en cuenta a los partidos políticos, considere a los demás sectores del país, que también se han visto afectados por la crisis política, económica y social.

“Nosotros no tenemos, ni vamos a tener, ni queremos tener tampoco, armas para derrotarlos a ellos por esa vía, porque somos demócratas. Eso es lo que son ellos, una cúpula minoritaria pero armada hasta los dientes”, aclaró durante su programa radial La Fuerza es la Unión.

Poca participación

Aunque en los demás estados del país, la participación popular fue alta, en Caracas la situación fue distinta. Algunos manifestantes decían que septiembre significó la oportunidad perfecta para mantenerse en las calles y acorralar de alguna manera al Gobierno, sin embargo la oposición desistió de esa idea.

En ese sentido, el dirigente señaló que el contar con la capacidad de movilización en todas las regiones, ya se constituye como un avance en la logística de la MUD, en comparación con el “pequeño templete” que acudió al Panteón Nacional a sepultar los restos del guerrillero Fabricio Ojeda.

“Las movilizaciones de 2017 deben ser sustancialmente distintas a las de 2016 y a las de 2015. En 2017 la movilización debe ser fundamentalmente pegadita a la angustia del pueblo, al dolor del pueblo. No se puede poner a la gente a escoger entre protestar o sobrevivir. Eso hay que evitarlo (…) Debemos darle una connotación política a la sobrevivencia. Que toda protesta de los venezolanos por hambre, exigiendo empleo o vivienda, o denunciando la inseguridad o la falta de servicios públicos, termine con una única y global consigna: nuevo gobierno ya, elecciones ya”, puntualizó Chúo Torrealba.