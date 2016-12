Trabajadores de la Salud exigen reivindicaciones

Al menos 80 empleados del sector salud protestaron a fin de exigir un sueldo justo y el bono “hallaquero” que han otorgado en años anteriores.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, argumentó que en organismos como el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Militar cancelaron un bono de alimentación adicional, sin embargo, en otros centros asistenciales han negado el pago por no existir la suficiente liquidez o por estar presuntamente violando los estatutos para otorgar las bonificaciones, tomando en cuenta que la contratación colectiva tiene años vencida.

“El Gobierno abandonó nuestros hospitales. No hay tomógrafos, no hay resonadores magnéticos ni los gases arteriales que se necesitan diariamente. Sin embargo estamos dando la cara. La Ministra de Salud no le da la gana de pagar, si ella fuese responsable viniera y nos explicara por qué le pagaron a otros y a nosotros no. Le tienen miedo a la gente que trabaja por el país”.

En ese sentido, Zambrano anunció que se declaran en conflicto permanente a partir de enero de 2017, debido a las actitudes “injustas” que ha asumido la ministra Melo respecto a las remuneraciones salariales. Añadió que comenzarán realizando asambleas de salud en los hospitales de otros estados para organizar a los sindicalistas y continuar la protesta.

Cabe señalar que la negativa del bono de cestaticket adicional afecta a 290 mil trabajadores, que en otros años han recibido su dinero.

Aunque los manifestantes solo fueron recibidos por un cordón policial dispuesto en las afueras del ministerio, el dirigente sindical advirtió que continuarán protestando en pro de sus beneficios y de los pacientes que día a día son atendidos.

“Somos una vanguardia de cambio, estamos luchando por unos hospitales dignos”, expresó.