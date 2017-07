Unidad Democrática invita a movilizarse este sábado

La Unidad Democrática convoca a los venezolanos a movilizarse este sábado en apoyo a los 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designados y juramentados por la Asamblea Nacional.

Este viernes, el vocero de la coalición opositora fue Andrés Velásquez, aseguró que en los últimos cinco días los venezolanos han dado muestras contundentes de que no dejarán su lucha pacífica hasta que en el país se restaure la democracia. En este sentido, se refirió a la consulta popular del pasado domingo 16 de julio, donde participaron 7,5 millones de venezolanos, al acuerdo de gobernabilidad suscrito por todas las organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática, al paro de 24 horas que se efectuó el jueves y al apoyo a la designación de los nuevos magistrados.

Para continuar con la resistencia pacífica desde las calles venezolanas, Velásquez invitó en nombre de la Unidad Democrática, a participar de manera masiva en las movilizaciones que se realizarán mañana en todos los estados. Precisó que en Caracas esa marcha será a partir de las 11:00 a.m. y tendrá como destino la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ubicada en la avenida Baralt.

“La convocatoria es a toda Venezuela, la calle no se calla, la calle no se detiene, no se paraliza, va a continuar… Invitamos a participar masivamente para consolidar, para respaldar, para ratificar lo que fue la consulta popular del domingo, el documento de gobernabilidad, la decisión de convocar a paro y por supuesto la designación y juramentación de los nuevos magistrados del TSJ. Mañana vamos a darle cobertura popular a eso y es por lo que convocamos a todo el pueblo con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, esto es un asunto donde nadie puede estar indiferente… nos estamos jugando la vida”, dijo.

Los puntos de encuentro en Caracas son los siguientes: Santa Mónica, El Paraíso, Bello Monte, Plaza Brión, Santa Fe, Parque Cristal y plaza Francia de Altamira.

Velásquez adelantó que en horas de la tarde de mañana anunciarán las actividades del domingo y pidió a los ciudadanos prepararse para la próxima semana, “porque las 24 horas del paro del jueves van a ser nada comparado con lo que viene”.

Agregó que el Gobierno no quiere oír al país y advirtió que “una minoría no va a imponer un fraude a la Constitución… No lo vamos a dejar pasar, ese fraude a la Constitución para nosotros no va”, enfatizó.