Usuarios no han recibido canje en el BCV

Por sentirse estafados, un grupo de ciudadanos se apostaron este martes en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) en la ciudad de Caracas y exigieron sea transferido el dinero que depositaron en billetes de 100 hace 11 días.

Depósitos de 50, 80 y 200 mil ahora solo aparecen en una constancia que comprende los datos personales y bancarios de cada usuario para un posterior canje que hasta el momento no tiene fecha posible.

Cuando las personas acuden a este organismo “autónomo”, los encargados de seguridad les dicen que deben hacer un reclamo pues posiblemente existen errores en los datos suministrados, por lo tanto no tienen su dinero en la cuenta. Esta denuncia no es más que la fotocopia de la constancia que a juicio de los manifestantes solo quedarán para un archivo.

Un padre de familia le narró a EL IMPULSO que se sintió robado y engañado desde que depositó su dinero, “que no es mucho pero es mío”. Aseguró que se dedica al comercio informal y el capital que tenía (200 mil) lo entregó al BCV con la esperanza de recibirlo prontamente, sin embargo, tiene 10 días sin trabajar y su hijo no recibió regalo navideño.

“Nosotros somos tres pero igual la vida está muy cara. Imagínate qué le puedo decir a mi hijo de porqué el niño Jesús no vino. Se robaron ese dinero. No quieren darnos la cara. Dijeron que se hacía efectivo el martes pasado y desde ahí nos han engañado con que el dinero los tendremos al día siguiente pero es mentira”, dijo.

Minutos después, al notar que sus exigencias no eran atendidas oportunamente, el grupo que no excedía de 60 personas decidió trancar la avenida en un solo sentido, no obstante efectivos de la Guardia Nacional (GN) amenazaron con apresar a quien continuara con esa “actitud” pues consideraban que el inconveniente no le correspondía al BCV sino a la banca pública que no ha cumplido con lo acordado.

“Cómo nos vas a meter presos si nos estamos expresando, es nuestro dinero no es una regalía. Lo que depositamos fuese poco o mucho, se haya trabajado vendiendo café o de forma humilde, es nuestro no de ellos”, soltó una señora de la tercera edad que hizo 25 horas de cola la semana pasada.

Una joven también pedía la presencia de una autoridad que explicara “con la verdad” qué sucedió con los únicos ahorros que tenía, pues no tiene qué darle de comer a sus hijos. Es importante indicar que por llevar el mando para trancar la avenida, fue agredida por un Guardia quien le profirió algunos insultos y la empujó con el escudo anti motín.

Advirtieron que continuarán en las puertas del Banco Central hasta que el dinero que entregaron por decisión presidencial sea devuelto, tal y como lo prometieron las autoridades.