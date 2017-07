Venezuela quedará aislada de la comunidad internacional

Si Nicolás Maduro pretende con la Constituyente burlarse de la mayoría del pueblo que está pidiendo un cambio político para salir de la crisis, podría recibir, tal como se lo han advertido los Estados Unidos y la Comunidad Europea, severas sanciones que aislarían a Venezuela en el mundo.

Alertan en este sentido el diputado Williams Dávila, integrante de la Comisión Política Exterior de la Asamblea Nacional; y el Dr. José Toro Hardy, economista, docente y quien ha venido analizando la situación económica del país en el curso de las últimas dos décadas. Ambos fueron entrevistados, por separado, para EL IMPULSO.

Reacción en cadena

No sólo el Gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el empeño puesto por Maduro sobre la Constituyente espúria, sino que en torno a tal proceder se ha producido una reacción en cadena por parte de más de veinte países, entre los cuales cabe mencionar Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, España y México, que fue el primero en advertir del peligro que encierra el proyecto caudillista del presidente venezolano, dijo el diputado Dávila.

Esa advertencia que ha hecho esta semana el Gobierno de Estados Unidos y la propia alta representante de la Comunidad Europea, Federica Mogherine, tiene que verse dentro del contexto universal, porque la democracia como valor fundamental en el mundo tiene mecanismos de defensa, de autodefensa y, si se quiere, de profilaxia. Mal pueden, entonces, algunos representantes del régimen de Maduro tener cuentas en el exterior y en los Estados Unido, hacer en esos países negocios y aquí, en Venezuela, violar los derechos humanos.

El régimen pretende seguir recibiendo dólares en efectivo por la venta del petróleo a los Estados Unidos cuando aquí utilizan esos recursos para que tanto la Guardia como la Policía Nacional tengan enormes cantidades de bombas lacrimógenas, perdigones y toda clase de arpas para reprimir las manifestaciones, golpear, torturar y hasta darle muerte a personas desarmadas por el solo hecho de que estas hagan uso del derecho constitucional de manifestar su desacuerdo con las políticas erradas de Maduro.

Hoy día los derechos humanos constituyen derechos universales y quienes los violan están condenados a ser penalizados drásticamente. Pero, mientras personeros gubernamentales, que están afuera, gozan de todas las facilidades del mundo y llevan vida ostentosa, aquí la gente se muere por falta de alimentos y medicinas o porque las mata la Policía y la Guardia Nacional o la inseguridad desbordada.

La reacción del régimen es ideologizar el tema, hacer ver a sus huestes que hay una persecución del imperialismo, que éste ya tiene las garras sobre el país y que los portaviones se acercan para desembarcar a los marines y nos invadan. Pero, nadie le cree.

Lo que está sucediendo con la propuesta del régimen es sumamente grave, porque el Consejo Nacional Electoral, especialmente sus rectoras, le negaron el derecho que teníamos los ciudadanos de realizar el revocatorio presidencial, tras colocar toda una serie de trabas y al final utilizaron los tribunales penales para impedir que fuera llevado a cabo.

Es increíble cómo llevaron a cabo todas las trampas para que los millones de venezolanos que habíamos solicitado ese referéndum fuésemos burlados.

Y lo mismo ocurrió con el proceso de elecciones regionales, ya que se paralizaron los procesos para escoger gobernadores y diputados de los consejos legislativos.

Democrática, se hizo lo que fue denominado un simulacro. Pero, ¿qué simulacro puede ser un fraude que está siendo adelantado por el régimen? Los observadores internacionales que vinieron para la consulta pudieron apreciar todo lo que ha ocurrido.

Es por ello que haga lo que haga Maduro, ya ha quedado al descubierto que sus engaños no podrán ser pasados por alto. Y ya habrá sanciones muy serias.

Consulta interna al PSUV

El régimen venezolano, dice por su parte el Dr. Toro Hardy, va a estar cada vez más aislado de la comunidad internacional.

Esta ya está al tanto de que la Constituyente que propone el Gobierno es inconstitucional. En lugar de realizar una consulta directa, universal y secreta, Maduro trata de hacer una consulta interna entre los militantes y simpatizantes del PSUV. Y eso es, por supuesto, la negación de la soberanía popular. El concepto constitucional es que la soberanía reside en el pueblo.

Aquí el pueblo no sería consultado si no los afines del Gobierno, con lo cual una pequeña minoría de la población venezolana se estaría imponiendo, no solo una nueva Constitución, sino algo mucho más complejo: una nueva forma de Gobierno al país entero. De eso está al tanto toda la comunidad internacional.

Y el domingo, el pueblo venezolano con las uñas, a pesar de boicoteos, amenazas, censura, logró realizar un acto impresionante, increíble, jamás antes visto. El resultado lo conoce también la comunidad internacional y el Gobierno está en un callejón sin salida.

Si el Gobierno sigue adelante con su intención de realizar la Constituyente, pasará a ser un Gobierno forajido a los ojos de la comunidad internacional.