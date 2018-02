VIDEO: La “sorpresa” en señas de Nicolás Maduro que molestó a muchos venezolanos

Los venezolanos desde muy temprano estuvieron expectantes en la cuenta del presidente Nicolás Maduro por la “sorpresa” que prometió Cilia Flores a través de su cuenta en Twitter. Las especulaciones sobre la sorpresa que preparaba el presidente en su cuenta @NicolasMaduro con 3.3 millones de seguidores. Decían que era un nuevo aumento, otros en forma de broma anunciaban la renuncia del mandatario. Sin embargo llegada las 9 de la noche fue publicado un micro pregrabado en donde participaba el presidente junto a sus más cercanos colaboradores.

El mensaje muestra a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tareck El Aissami, Jorge y Delcy Rodríguez llevando un mensaje en lenguaje de señas pidiendo paz y unión entre los venezolanos.

Para muchos el video de aproximadamente 1 minuto 20 segundos de duración, significó una burla por la situación que vive el país.

Usuarios en redes sociales no hicieron esperar sus reacciones condenando el mensaje.

Queremos una Venezuela Unida, queremos una Venezuela en Paz… Queremos una Venezuela para Todos. No necesitamos levantar la voz para decirlo: Juntos todo es posible. pic.twitter.com/ETiVmfoanG

“Una sorpresa de amor”, hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Vzla NO hay medicinas. No se puede ser tan indolente. Que Maduro y su combo hayan aprendido a decir palabras en lenguaje de señas, no dice que aman al pueblo, sino que se burlan de él.

