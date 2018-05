VIDEO Maradona: “De súper astro del fútbol a bufón de comparsa”

Durante el cierre de campaña del presidente-candidato Nicolás Maduro este jueves en la avenida Bolívar de Caracas fueron muchas las criticas que sus detractores tuvieron para con el acto.

La cantidad de autobuses que inundaron Caracas que trasladaron personas desde otras regiones fue una de las críticas. En Barquisimeto por lo menos no había transporte público en la tarde de este jueves y los usuarios denunciaron que Transbarca tampoco estaba prestando servicio. “Eso fue que se los llevaron pa’ Caracas pal’ acto de Maduro” decían los usuarios en las paradas del transporte.

Otras de las críticas que se vienen dando no solamente del cierre de campaña en Caracas si no en los actos que realizó Maduro en varias ciudades del país es la fuerte cantidad de escoltas que lo acompañaban en la tarima. Al menos 20 sujetos caminaban con el presidente-candidato para donde él se movía.

La ultima critica no fue directamente a Nicolás Maduro si no al ex futbolista argentino Diego Armando Maradona quien acompañó al presidente-candidato en la tarima de la Av. Bolívar. Como un “payaso” calificaron los internautas al otrora ídolo del balompié mundial. Con un baile ridículo y sin gracia, con la bandera de Venezuela en las manos, Maradona contoneaba su diminuto y gordo cuerpo al ritmo de las canciones que cantaban los artistas oficialistas.

El periodista venezolano del canal colombiano NTN 24, Johnattan Bilancieri calificó como un bufón de comparsa al ex astro del fútbol por su baile en el cierre de campaña.

#15MinutosVídeos: El exfutbolista Diego Armando #Maradona, hizo presencia en el cierre de campaña del presidente y candidato presidencial, Nicolás #Maduro, con un baile muy particular.

Esto y mucho más, siempre y cada 15minutos ⌚ pic.twitter.com/oAdYOa6YzM — 15minutos (@15minutosnews) May 17, 2018

Maradona es un monumento a la decadencia, de ídolo del fútbol a payaso en el circo del dictador Maduro, la drogadicción se supera con rehabilitación pero para esto dudo que exista cura pic.twitter.com/8AYBPq5OCA — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) May 18, 2018

Es un impresentable. Un indolente y un lambuceo. Maradona representa todo lo que detesto de un ser humano. Lamento que haya sido tan grande como jugador porque no estaría en la primera página de los diarios ni me hicera desperdiciar este tuit https://t.co/LQCKclu38E — milena gimon (@milenagimon) May 17, 2018

Asombrada por el abrumador silencio de muchos líderes políticos de oposición frente a lo ocurrido en el Helicoide, la denuncia del Pdte. de Colombia, el ominoso cierre de campaña de Maduro con Maradona bailando mientras ondeaba irrespetuosamente nuestra bandera — Diana Carolina Ruiz (@dianacaroruiz) May 18, 2018

No entiendo como un país q se cae a pedazos y donde falta absolutamente todo,designan recursos para q un lamentable Diego Maradona se llene los bolsillos y "entretenga" a los simpatizantes de la dictadura. No les importa el pueblo, ese que tanto mencionan en sus vacíos discursos. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) May 17, 2018

La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero, ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina, dios tarda pero no olvida! — Jose Luis Rodriguez (@SoyElPuma) May 17, 2018

Como Venezolano me siento orgulloso de haber recibido a los Argentinos en sus tiempos oscuros.

Como Venezolano estoy agradecido con con los Argentinos por recibirnos en estos tiempos duros.

Como Venezolano estoy molesto y avergonzado de que Maradona venga a joder a cada momento — Héctor Manrique (@manriquehector) May 17, 2018

Repudio la aparición de Maradona en el cierre de campaña de quien gobierna mi país. Sepan, si alguno lo ignora, que cada una de esas comparecencias tiene un precio, se paga en dólares y son cantidades que ofenden. El ídolo devenido en bufón tarifado. Pena y dolor. — Daniel Chapela (@dchapela) May 17, 2018