VIDEO: Venezolanos increpan a Maripili Hernandez en Cataluña y la acusan de “enchufada”

En la actualidad los venezolanos están regados por todo el mundo. El éxodo personas hasta otras latitudes en busca de una mejor calidad de vida desde hace algunos años, va dejando la marca de Venezuela por un sinfín de países. Esto se ha visto evidenciado en los últimos días cuando muchos connacionales han increpado a familiares y figuras del gobierno en diferentes países del globo.

Tal es el caso de la ex ministra de Comunicación e Información Maripili Hernández, quien fue increpada por dos venezolanos cuando estuvo en Cataluña mientras en Venezuela se agrava todos los días la crisis política, social y económica.

Los dos ciudadanos venezolanos increparon Hernández, señalándola de haber apoyado y buscado votos para el ex presidente Chávez y su apoyo al actual gobierno de Nicolás Maduro. Los venezolanos acusaron a Hernández de ser una “enchufada” a lo que la ex ministra se defendió diciendo que ella no era diplomática, que ella era periodista y que estaba trabajando. Ante tal afirmación los dos compatriotas le respondieron que si era periodista porque no informaba lo que estaba pasando en Venezuela. “Porque no informas que el régimen de Maduro está matando estudiantes”, dijeron los venezolanos a lo que Maripili Hernández respondió que “quien está matando es la oposición”.

Cabe destacar que en el video se ve a Maripili Hernández acompañada de Hiram Gaviria, presidente del partido opositor independiente Puente, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal y el abogado y ex-juez venezolano Pedro Nikken.