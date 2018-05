VIDEO+FOTOS Dos médicos fueron detenidos en protesta por insumos en hospital zuliano

Este lunes una situación irregular se presentó en el hospital Dr. Adolfo Pons de la ciudad de Maracaibo cuando funcionarios de la policía del estado irrumpieron en el nosocomio presuntamente para impedir la protesta de médicos, pacientes y trabajadores de ese centro hospitalario ante la desidia que allí se vive.

Testigos del hecho aseguraron que los funcionarios de la Policía del Zulia, apuntaron en reiteradas oportunidades a los manifestantes con sus armas de reglamento.

Los manifestantes responsabilizaron de la acción desproporcionada al secretario general de gobierno del estado Zulia, Danilo Vílchez.

Los manifestantes exigían insumos para poder atender a los pacientes que diariamente acuden al Hospital Adolfo Pons.

En el hecho fueron detenidos dos conductores de ambulancia y dos médicos por funcionarios policiales.

El gremio médico en el estado Zulia rechazo a través de un comunicado los hechos acaecidos en el Hospital Adolfo Pons en los que resultaron detenidos Williams Ferrer, residente de Cirugía General y Sergio Fuenmayor residente de Medicina Interna.

Asimismo hicieron un llamado al gobernador del Zulia, Omar Prieto y al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a avocarse al problema de escasez de insumos, medicamentos e inseguridad que existen en todos los centros asistenciales de la región.

Al gobierno le hicieron un llamado al Gobierno Nacional a reconocer que en Venezuela existe una Emergencia Humanitaria Compleja y que es necesaria la apertura de un Canal Humanitario para ayudar a solventar este cataclismo que vivimos.

