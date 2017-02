Voluntad Popular invita a defender la democracia

La dirigencia nacional del partido Voluntad Popular, invitó a todos los venezolanos a movilizarse este sábado 18 de febrero en defensa de la democracia y para conmemorar los 3 años del encarcelamiento del líder opositor, Leopoldo López.

En este sentido, David Smolansky, coordinador nacional adjunto de la tolda naranja y alcalde del municipio El Hatillo de Caracas, señaló que los venezolanos deben retomar de nuevo las calles, con la única misión de elevar su voz de protesta contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

“Invitamos a todos los venezolanos para que este sábado cientos de miles de ciudadanos tomemos de manera pacífica las calles de Caracas desde cuatro puntos, Plaza Brión, Parque del Este, Caurimare y Santa Fe. Nos congregaremos en estos puntos desde las 9:00 am para partir con mucho simbolismo, convicción y esperanza hasta el distribuidor Altamira para decir no más dictadura”, detalló.

Expresó que luego de tres años desde que Leopoldo López dio la cara ante la justicia “injusta” sus palabras siguen más vigentes que nunca, porque a su juicio, “el que se cansa pierde”.

“No más dictadura no solamente es la libertad de los presos políticos o el regreso de los exiliados, no más dictadura significa que la gente pueda comer, que podamos caminar por cualquier calle en la noche sin temor que el hampa nos quite la vida, no más dictadura es que cualquier medio pueda funcionar sin que se le saque del aire como sucedió con CNN o RCTV, es poder pensar y hablar libremente sin temor a represalias. Y el líder que ha encabezado esta lucha desde hace 3 años es Leopoldo López”, dijo.

El burgomaestre acompañado de su homologo José Asciclo Viloria, la esposa de Delson Guarate, Yenny De Guarate, la alcaldesa depuesta, Lumay Barreto, los dirigentes nacionales Ismael León, Reinaldo Díaz, Roland Carreno y Samuel Olarte y el concejal del municipio Chacao, Rafael del Rosario, destacó a pesar de los tres años de la prisión arbitraria, Leopoldo López sigue más fuerte que nunca y se encuentra lleno de esperanza por la demostración que hará mañana el pueblo de Venezuela.

“Leopoldo López apuesta no solamente por su libertad y la de todos los presos políticos, sino por la de toda Venezuela. Esa es una libertad que se debe traducir en un país donde nuestros hijos tengan oportunidades en lugar de incertidumbre, en un país donde nuca más nadie sea amenazado, perseguido y apresado por pensar distinto”, aseguró.

El líder progresista señaló que la concentración demostrará a Nicolás Maduro que se equivocó hace tres años al pensar que podría eliminar a Voluntad Popular del mapa político de Venezuela.

“Nicolás Maduro se equivocó porque todas estas amenazas y atropellos han convertido a Voluntad Popular en el partido más grande de Venezuela, nos ha permitido encabezar una cruzada internacional que ha desenmascarado a esta dictadura”, sentenció.

La convocatoria es a las 9:00 am en Plaza Brión; Parque del Este, Caurimare y Santa Fe; puntos desde los que se partirá al Distribuidor Altamira donde dirigentes de Voluntad Popular, de la Unidad Democrática y líderes sociales se dirigirán a todos los venezolanos.