VP exige libertad inmediata para concejal José Vicente García

Para exigir la liberación del concejal de San Cristóbal, José Vicente García e iniciar una investigación en contra del Sebin, acudieron este jueves, dirigentes del partido Voluntad Popular a la Fiscalía General de la República (FGR).

Su esposa, María Alejandra Rivera aseguró que hace ocho días un tribunal de control emitió una sentencia en la cual se ordenaba la liberación inmediata, sin embargo, pareciera que la policía “política” tiene mayor peso que la ley en Venezuela pues aún permanece recluido.

“Esta boleta que tengo en mano es una orden judicial que dictamina la libertad de mi esposo, una sentencia que hasta el momento el Sebin no ha acatado. Esto no hace otra cosa que demostrar que estamos frente a una dictadura, pero nosotros pedimos que cumplan con la ley y acaten esta boleta de excarcelación. En caso contrario no entendemos cómo funcionan los poderes públicos, porque no puede ser que González López y el SEBIN estén por encima de los tribunales. Pedimos al Ministerio Público que acuda con la boleta de excarcelación certificada a la sede del SEBIN y que este acate la orden del tribunal, para que José Vicente no tenga que pasar otra navidad sin su familia, sin poder ver a sus hijos”, expresó.

Por su parte, el abogado de García, Rubén Alberto Gómez, indicó que se está violentando el artículo 44 de la Constitución, numeral 5, que establece que ninguna persona puede continuar privada de libertad luego de que sea dictada la orden de excarcelación, por lo tanto, considera pertinente que el Ministerio Público determine los responsables de esta irregularidad y se haga justicia.

Finalmente la alcaldesa de San Cristóbal, estado Táchira, y miembro de VP, Patricia de Ceballos, alegó que García fue secuestrado por dos funcionarios del Sebin y posteriormente le sembraron evidencias en su vehículo para inculparlo; responsabilizó al gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora por lo sucedido.

“Desde el 20 de diciembre nuestro concejal debería estar con su familia y ejerciendo sus funciones como concejal electo. El Vicepresidente es el responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por eso Aristóbulo Istúriz debe responder ante esta nueva arbitrariedad del régimen y ordenar que cese del desacato del Sebin”, puntualizó.