VP ratifica llamado a protesta nacional este 16M contra crisis y fraude de Maduro

La ratificación de la convocatoria hecha desde el Frente Amplio Venezuela Libre, para protestar en todo el país este miércoles 16 de mayo contra la grave crisis que se vive en Venezuela y el fraude que pretender ejecutar la dictadura de Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo, anunció la dirigente nacional de Voluntad Popular, Celia Fernández, acompañada por líderes vecinales, diputados a la AN y activistas.

-Voluntad Popular llama a todos los sectores sociales que hacen vida dentro del Frente Amplio Venezuela Libre y esos venezolanos líderes vecinales que hacen el llamado casa por casa, este 16 de mayo el pueblo de Venezuela se levanta para decirle al mundo que no avalaremos el fraude electoral del 20 de mayo. Venezuela no se rendirá hasta lograr la libertad; no solo la de los rehenes de esta dictadura, sino la libertad de comprar alimentos y medicinas, de poder tener dinero en efectivo y poder contar con un transporte digno-, afirmo.

Precisó que el fraude electoral convocado por la dictadura para el 20 de mayo, no cuenta con las condiciones necesarias para que la voluntad del pueblo se exprese. En este sentido, recordó que el proceso fue convocado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, carecerá de observación internacional, hay partidos políticos ilegalizados y candidatos presos e inhabilitados.

-Estamos secuestrados por unos tiranos, pero se encontrarán con este pueblo que aún tiene dignidad. La constitución dice que tenemos derecho tener comida, salud y un techo digno. Nosotros no creemos en limosnas sino en el potencial humano que tiene cada persona para sacar a su familia adelante-, expresó.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse firme en la lucha por #LaMejorVzla y no caer en el juego de manipulación de Maduro, quien pretende controlar el voto a través amenazas, bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), el Carnet de la Patria y bonos de hambre.

Explicó que en la ciudad capital los ciudadanos se concentrarán en la Plaza Brión de Chacaito, a las 9:00 am, y marcharán hasta la sede de la Organización de Estado Americanos (OEA) para exigir a la comunidad internacional que aumente las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro.