Yajaira De Forero: Los policías también son víctimas de la grave crisis del país

A propósito de celebrarse esta semana el Día del Policía, la Diputada a la Asamblea Nacional, Yajaira de Forero indicó que es lamentable que en esa fecha en Venezuela no haya nada que celebrar ya que manifestó que los funcionarios policiales no escapan como todos los venezolanos de la grave crisis, social y económica por la que está pasando el país.

“El pasado 16 de Julio día de la Virgen del Carmen, se celebró además el día nacional del policía, pero estos servidores públicos no tienen nada que celebrar, y no tienen nada que celebrar porque actualmente son funcionarios que no gozan de beneficios sociales, legales y económicos que le permitan un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones”, aseveró la diputada Yajaira Castro de Forero.

La parlamentaria aseveró que el gobierno no ha puesto en vigencia la ley de seguridad social del policía, aprobada por la Asamblea Nacional en primera y segunda discusión el año pasado. “Esta ley contempla una serie de beneficios para los funcionarios policiales y sus familiares, que le permitirán estar protegidos por una seguridad social que garanticen su estabilidad laboral y los proteja ante cualquier accidente durante su carrera policial”.

De Forero añadió que “hasta estos momentos van 139 funcionarios asesinados a mano de la delincuencia según Fundepro, son 139 familias que se encuentran actualmente desamparadas por no contar con recursos necesarios para su manutención, ya que el sostén de la familia fue asesinado por la delincuencia”.

Indicó también que el gobierno a través del MPPJP en la vocería del Ministro Néstor Reverol ha declarado que se han reducido los delitos en el país suministrando cifras maquilladas para tratar de engañar a los venezolanos. “Basta con ver en todas las ciudades como a las 6 de la tarde los comercios cierran sus puertas por temor a ser atracados, y los ciudadanos se encierran en sus casas por temor a ser asesinados. Señor ministro usted que dice que han reducido los índices de criminalidad sería bueno que todos los lunes en la mañana se diera su vuelta por las morgues de Caracas y viera la gran cantidad de familiares reclamando los cuerpos de sus familiar asesinado”.

La dirigente justiciera finalizó enviando un mensaje a todos los funcionarios honestos, “recuerden siempre que la función policial es una de las más importantes de la sociedad porque tienen en sus manos, la protección de la vida y las propiedades de los ciudadanos en sus manos está la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Cumplan con justicia, lealtad, ética, mística y profesionalismo la misión para los cuales fueron formado y la ciudadanía se los agradecerá”.