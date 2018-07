OPINIÓN Esa insoportable hipocrecía

Aunque es redundante hablar de la hipocresía de la mayoría de los comunistas, es pertinente. Porque indigna que usen y abusen de la ignorancia y sobre todo, de las esperanzas de los pueblos, para acceder al poder. Y es que no ha habido excepción en que una vez allí, den rienda suelta a sus complejos y con insospechable crueldad se convierten en lo que más odiaron, en lo que más enfrentaron, por lo que tanto lucharon.

Un comunista no debería tener lujos. El lujo es anatema para ellos, o al menos debería serlo. Un comunista no debería tener propiedades, porque en el comunismo no existe la propiedad privada. Es muy fácil que “lo tuyo es mío, y lo mío, es mío”, como suele suceder. Un comunista debería predicar con el ejemplo, no ser el anti ejemplo de lo se predica. Yo conocí y tuve amistad con Domingo Alberto Rangel. Aunque nos separaba un abismo ideológico, nos unía la admiración mutua y el respeto por la consecuencia entre pensamiento y acción. Domingo Alberto Rangel fue un hombre de una línea recta, algo de lo que muy pocos pueden jactarse en este país. Me dicen lo mismo de los hermanos Machado, a quienes nunca conocí.

El dinero es algo que no se puede ocultar. Dicen que es como la tos, el humo, o en una comparación más halagüeña, como el amor. Y los nuevos ricos son fanfarrones. Les encanta dar muestras de su poder económico. Y la peor fanfarronería es la de los nuevos ricos ladrones. Que alguien haya hecho fortuna honestamente es bueno y deseable. Que se vuelva estrafalario es su derecho. Pero que un ladronazo -y encima comunista- se vuelva jactancioso, ostentoso y presumido, es insoportable. ¡Qué hipocresía! ¡Qué falta de coherencia con el discurso!

A los venezolanos nos piden que hagamos más sacrificios. “Por Chávez y por la revolución”. ¿Por qué tenemos que hacer sacrificios por el gran destructor del país y por su movimiento que sólo ha traído miseria, hambre y desolación? Si pudiéramos recuperar lo que se han robado, el país saldría a flote en menos de tres meses. Pero no, los comunistas ricos quieren vivir como los demás comunistas del mundo: disfrutando de las mieles del poder y del dinero a costa de los padecimientos de los pueblos que subyugan.

Ojalá que los venezolanos hayamos aprendido la lección. Que esto que nos pasa no suceda nunca más…