Presidente de Fedeagro: En el 2018 los venezolanos no vamos a tener que comer

Los productores agrícolas venezolanos, en estos momentos apenas estamos produciendo el 30 % del consumo de los venezolanos, pero no hay semillas, tampoco fertilizantes, agroquímicos, repuestos para las maquinarias y no hay lubricantes, por lo que la escasez de alimentos se va agudizar este año.

El planteamiento lo hizo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, a quien ofrecieron un derecho de palabra en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, para que expusiera la dramática realidad que hoy está viviendo el sector primario de la economía.

-Hace 10 años la producción nacional abastecía el 60 % del consumo de alimentos, con el café, el cacao, el arroz, y otros rubros que se exportaban generaban el 50 % de las divisas que se requerían para importar el déficit, hoy en día con los productores del campo venezolano, de cada tres días que los venezolanos comemos, puedo garantizar que vamos a comer un día, los otros dos días van a comer si se puede importar el alimento que no se puede producir en el país, el alimento que en este momento no se produce-, afirmó.

Hizo un llamado de atención a la Asamblea Nacional, preguntándose ¿Qué va a comer Caracas, Valencia, Barquisimeto si en los estados productores se retiene el 30 % de la producción, si ya los niveles de desabastecimiento que hay en los principales centros poblados, es realmente alarmante, que van a consumir, si estos inconstitucionales decretos, se continúan aplicando.

Perspectivas para el año 2018

El presidente de Fedeagro pronostica, en base a las estadísticas que maneja el organismo, que el desabastecimiento se va a agudizar, advirtiendo que el panorama para el 2018 no es muy alentador.

-No tenemos insumos en Venezuela, no hay fertilizantes en el país, el ciclo norte verano se sembró prácticamente sin fertilizantes, aquí hicimos una labor para recuperar la superficie de siembra de arroz en un 30 %, pasamos de sembrar 100 mil hectáreas a sembrar 130 mil hectáreas, pero la no existencia de fertilizantes y agroquímicos para combatir las plagas, hizo que la productividad cayera en 40 %, eso significa que sembramos un 30 % más y vamos a tener un 10 % menos de arroz, hoy en día estamos abasteciendo solamente el 40 % del consumo nacional de arroz, estamos abasteciendo el 20 % del consumo nacional de azúcar, y eso que el 70 % de la infraestructura de molienda está en manos del Estado venezolano y ellos muelen el 10 % de la caña de azúcar que se produce en el país; la superficie de siembra de hortalizas en la región andina cayó en un 75 %, estamos en plena zafra del café y no hay como fertilizar los cafetales, aseguró.

Denunció que los efectivos de los cuerpos de seguridad, lo que andan es persiguiendo a los vehículos que transportan los productos agrícolas, a las gandolas que llevan el ganado a los mataderos, en lugar de perseguir a los delincuentes que saquean los camiones que traen los productos a los centros de consumo.

¿Qué va a comer Venezuela en lo que resta del 2018? ¿Cuál va a ser el futuro?, recordando que en la sesión se informó que hay un 75 % de desnutrición infantil en Venezuela.

Hopkins ratifica que es necesario impulsar la producción nacional, pero para ello se necesita la participación activa del Gobierno Nacional, pero también del Poder Legislativo, la representación del pueblo, porque ante la complejidad de la crisis, es necesario trabajar en conjunto para sacar adelante la producción nacional de alimentos.

-El problema no es exclusivo de los productores agropecuarios, el problema es de todos, la crisis se va a profundizar, no vamos a tener que comer si no trabajamos todos para recuperar la producción nacional de alimentos, esto hay que hacerlo por 30 millones de venezolanos, es necesario enfrentar la coyuntura, hay que hacer algo ya, hay que recuperar lo hecho en Venezuela, el país no volverá a estar abastecido en comida, si no recuperamos la producción nacional-, afirmó.

Propuso al Parlamento designar una Comisión de Diputados de Alto nivel, que se siente con el Ejecutivo a buscar salidas a la crisis, señalando que es necesario dar un paso adelante en pro de la alimentación y el abastecimiento nacional de alimentos.