Pensionados sin cobrar en Banco Bicentenario de El Tocuyo #22Mar

Los pensionados del Banco Bicentenario de El Tocuyo, denuncian que solo 60 personas pudieron cobrar hasta las 10 a.m., mientras que los 250 restantes han tenido problemas para hacer efectivo su pago, debido a la falta de dinero en la entidad bancaria.

La denuncia fue realizada por Guzmán Castro, Simona González, Rafaela Linares, Silvia Ramos, Benedicta Mendoza, Miguel Álvarez, Hugo Angulo, Cecilia Aguilar, Alicia Soto, Milagro Linares, Silvestre Pares, Pablo Camacho, Matilde Pérez, Pedro José Pérez, Pedro Chávez, Betty De Gómez, Aida Colmenárez y Rigoberto Rodríguez, quienes se encuentran en la entidad desde la madrugada y otros desde la noche de ayer, ya que les correspondía el día de hoy con los terminales de cédula 2, 3 y 7.

Aida Colmenárez, comenta que tiene más de tres meses sin efectivo. “Necesito efectivo para comprar alimentos, medicina y pagar mis pasajes, aunque sé que no me va a alcanzar para todo eso me ayuda a cubrir parte de mis necesidades, hay alimentos que solo se consiguen bachaqueado con efectivo, en los abastos ya no hay nada”.

Del mismo modo, Carmen Elena Uzcategui dice que “no nos quejamos de la atención, nos pusieron un toldo, sillas, nos dieron arepa y café, pero lo que queremos es nuestro dinero, soy nueva aquí y nunca he cobrado siempre es el mismo problema”.

Sin discriminación

Según declaraciones del presidente Nicolás Maduro, los pensionados deben cobrar la suma total de su pago. Pedro Chávez asegura tener “una amiga que cobró en Banesco su dinero completo”.

Milagro Linares, quien se encuentra indignada de la agonizante espera, expresa que hay personas de la tercera edad quienes padecen de enfermedades terminales y solo son movilizadas para cobrar, sin encargo esas esperanzas siempre suelen terminar en decepción.

Una persona del banco, quien prefiere no identificarse, declaró “que no hay efectivo en la agencia, ya que hoy no realizaron el despacho de las remesas, por lo que los pensionados que no pudieron cobrar el día de hoy deben pasar mañana para informarle si cuentan con el efectivo disponible para pagarles, del mismo modo serán atendidos por orden de llegada y podrán cobrar cualquier numero de cédula, sin importar su terminal”.

Cecilia Aguilar, pensionada de tercera edad, desea que los organismos responsables le expliquen de quién es la responsabilidad de pagarle el dinero que ella cotizó durante sus años de trabajo a través de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido que aunque el Presidente diga a través de los medios de comunicación que los pensionados son la prioridad, “somos burlados, venimos y nunca hay dinero”, enfatizó Aguilar.