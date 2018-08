95% del transporte público en Lara está paralizado #16Ago

Los estragos de la crisis sociopolítica en Venezuela ha hecho que solamente el 95 por ciento del transporte público en el estado Lara se mantenga operativo y el ultimátum de la Ordenanza municipal de Transporte llevará a la “quiebra” a este importante sector.

Así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, Geovanny Peroza quien comentó que con la Ordenanza lo que se busca es “perseguir y sancionar al transportista”.

“El país se quedará sin transporte ideal pues sólo quedarán las llamadas ‘rutachivos’. Todo ocurre porque no se han tomado las políticas eficientes del transporte colectivo. El gobierno no quiere asumir su responsabilidad”, aseveró.

Comentó que desde hace tres meses lo único de insumos que se les ha dado son 320 cauchos, cantidad insuficiente para las casi mil unidades que se encuentran paradas. Lamentó que el gobierno no asuma sus responsabilidades tal como debería.

“Los dirigentes gubernamentales nos cierran los despachos cuando lo que se necesita es que exista un diálogo abierto y de altura con ellos porque son quienes nos pueden solucionar nuestros problemas”, dijo desde la Marcha Intersectorial ocurrida hoy en Barquisimeto.

Fueron amedrentados

Los transportistas que marcharon hoy tenían como punto de salida la Plaza Ayacucho pero fueron cercados por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes les impedían marchar hacia el centro.

Hugo Cuicas, representante del Sindicato Automotor afirmó que esto era un “acto de amedrentamiento” pues su objetivo era marchar para pedir insumos. “Estamos en la calle porque no tenemos cauchos, no tenemos gasolina, no tenemos aceite, no tenemos absolutamente nada”, puntualizó.