A Maduro lo sostienen los militares

La situación del país es absolutamente desastrosa. Las leyes de la economía han sido devastadas. No funciona el Estado, ni el mercado. Lo único que se mantiene, más o menos, es la solidaridad.

Tal es la apreciación del Dr. Felipe Pérez Martí, economista, docente, exministro de Planificación y Desarrollo en el primer gobierno de Hugo Chávez y quien hoy lideriza el movimiento Conexión Social.

Al ser entrevistado por EL IMPULSO, dice que la solidaridad pura puede darse sin necesidad del Estado y del mercado, porque es el nexo que une al grupo familiar. Lo vemos cuando la madre cocina la comida a sus hijos o cuando los ancianos son llevados al hospital. Pero, esta práctica se ha extendido hacia los amigos cuando se intercambian bienes.

Descontento del chavismo

La situación se está haciendo cada vez más crítica, afirma. Hasta los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP se están rompiendo porque el testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami, era el encargado de las importaciones de las bolsas para esas agrupaciones.

Pérez Martí se refiere como testaferro al empresario Samar José López Bello, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar incurso en narcotráfico y cuya empresa importadora Grupo Sahelt fue acusada de haber traído 720 mil toneladas de alimentos descompuestos para PDVAL.

Ahora los paquetes de alimentos no están llegando porque los activos del mencionado individuo fueron paralizados en los Estados Unidos.

Como no se reciben los productos, los consejos comunales están sumamente enojados con Maduro, dijo el economista. Hay una crisis entre el chavismo y el inquilino de Miraflores.

Quiebra de empresas

La confianza está por el suelo, asevera. Las empresas están quebrando, porque no tienen ni demanda. Los precios están subiendo, pero no demasiados porque el Gobierno incluso ha parado el gasto real. El déficit se ha reducido bastante. De manera que no se está imprimiendo tanto dinero como se esperaba que ocurriera.

El aumento de los precios se explica porque están escaseando los bienes. Es un problema más de oferta que aumento de demanda.

Salir de Maduro

Cuando se intensifican el hambre y el deterioro de la salud, los dos se complementan entre sí y se produce una vorágine de desastre humanitario, indica. Estamos a las puertas de ver ese drama.

Para que mejore la economía tiene que salir Maduro. Paradójicamente, la economía depende ahorita de la política.

El sostén militar

Creo que Maduro no puede durar mucho más porque estamos viviendo una situación totalmente insostenible, no sólo para la gran mayoría de la población, sino para el chavismo mismo y para las fuerzas armadas que, al fin y al cabo, son las que sustentan al Gobierno.

El Gobierno no tiene otro sustento en los momentos que los militares y estos están sumamente fracturados.

La mayoría de las fuerzas armadas están contra Maduro, manifiesta. Lo que pasa es que no se ha dado un hecho que permita que sus integrantes se decanten por una u otra situación.

Proceso constituyente

Preocupa que la oposición haya congelado la calle y ahora la gente no le hace caso a los dirigentes cuando llaman a manifestaciones.

Se está presentando una situación muy mala que podría tener una solución militar.

Pero, también puede haber lo que nosotros estamos proponiendo consulta a la gente para que decida desconocer a Maduro como Presidente y se inicie un proceso constituyente. Hay unos males que tienen que ver con el rentismo petrolero y no se van a resolver ni siquiera si cambia Maduro.

Inclusión de sectores

La MUD cometió errores muy grandes y con la reforma que hizo siguen los partidos que no actuaron bien, pero no han incluido a la sociedad civil de manera sustantiva, sino para oír su voz. Y eso de milagro. La idea es que los afectados empresarios, trabajadores y clase media sean los que tomen decisiones sobre la situación que vivimos.