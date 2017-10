Ajustarán salario de educadores regionales

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, anunció, en rueda de prensa dada la mañana de este jueves, un ajuste del 60 % en la escala salarial para educadores dependientes de Fundaescolar y de la Dirección de Educación.

Este se acordó durante una reunión que sostuvo el mandatario regional con representaciones sindicales de los distintos sectores del estado -salud, educación, administrativos y otros-.

“No es el que quisiéramos nosotros pero estamos demostrando que todo el recurso que llega se está distribuyendo. Próximo crédito iremos con el sector salud y seguridad”, dijo Falcón.

Por su parte, Paula Torres, Sindicato Venezolano de Maestros del Estado Lara, dijo que la deuda del Ejecutivo regional ahora es de 200 % de aumento porque siguen estando por debajo de lo devengado por un educador nacional.

“No estamos satisfechos. Merecemos una dignificación en nuestra profesión”, manifestó.

Contingencia laboral ante la crisis

Falcón informó que ante la discriminación del Ejecutivo nacional para el otorgamiento de recursos, están elaborando un plan de contingencia laboral.

Este contempla la presentación de tabuladores con variables de tres escenarios económicos para Lara, flexibilidad de relación laboral y la discusión del contrato colectivo pendiente.

“Hay gente que no puede venir a trabajar porque no tiene cómo pagar el pasaje todos los días o cómo costear almuerzo. Hay personas con alguna patología, mayores de edad o con años de servicio, pudieran ejercer la actividad laboral desde sus casas; si no son servicios esenciales.

Aquí hay 33 mil trabajadores y pudiéramos funcionar con la mitad. Ahora esto no quiere decir que vamos a mandar a los trabajadores despedidos, no; cobran su salario y cestaticket, pero el ejercicio del trabajo pueden desarrollarlo desde sus espacios con reportes semanales”, expresó.