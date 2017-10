Alcaldesa de Iribarren desconoce a los consejos locales

La alcaldesa de Iribarren, Teresa Linárez, viola la Constitución y la Ley de Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas, ya que desde que asumió el cargo no ha convocado a ninguno de los repreentantes de esas organizaciones y, además, autorizó arbitrariamente el aumento del pasaje en el servicio del transporte colectivo de Barquisimeto.

La denuncia fue hecha por Tomás Angulo, representante del Consejo Local de Planificación de Iribarren y coordinador de Abuelos de El Malecón, quien en visita a la Redacción de EL IMPULSO, manifestó que esta situación que se ha venido presentando es muy grave, ya que son las comunidades las que se empoderan y no quienes asumen funciones públicas porque por encima de los funcionarios está el soberano, el pueblo.

Así lo contempla la Constitución, afirmó. Todas las materias de interés público tienen que ser consultadas con las comunidades y éstas tienen sus legítimos representantes.

Los alcaldes están obligados a convocar una vez al mes a las sesiones plenarias a los voceros de los consejos de planificación; pero, la actual alcaldesa desconoce la ley y al hacerlo, violenta principios legales y constitucionales.

Son los integrantes de estos consejos los encargos de revisar los expedientes de solicitud de terrenos en los diversos sectores. Una vez que estas personas ejecutan esas actividades y dan el visto bueno, se aprueban las decisiones.

Otro hecho muy significativo es que los presupuestos municipales deben ser consultados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y hasta ahora, no se ha hecho.

Esto quiere decir que si no se toma en consideración esta disposición legal, no podrá la alcaldía tener un nuevo presupuesto para el año que viene.

De no procederse como está contemplado en la ley, los perjudicados serán los habitantes del municipio.

Porque el presupuesto no puede ser elaborado por la alcaldesa y su equipo, sino que las comunidades son las que hacen los planteamientos sobre sus necesidades para que sean incluidas en las obras y proyectos para el año siguiente.

Consideramos los representantes de los consejos de planificación que tanto la alcaldesa como sus directores creen que ellos están ahí, en esos cargos, para hacer lo que se les antoje, como ha ocurrido con el aumento del pasaje en las busetas.

Conviene señalar que el alcalde Ramos se ajustó a la ley y a la Constitución después que la Sala Electoral rectificó su sentencia sobre los consejos de planificación. Lo que está ocurriendo ahora es una situación muy grave, reiteró.