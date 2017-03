Alcaldía señala que el Psuv busca crear conflictos

-Están logrando lo que querían, no es otra cosa que poner a los transportistas y estudiantes a enfrentarse constantemente. Me pregunto, ¿Que hacen 15 estudiantes y 30 guardias nacionales frente a la alcaldía?, no tiene sentido alguno, recordemos que esta misma escena la tuvimos en el 2016 cuando buscábamos el Referéndum Revocatorio (RR). Están siguiendo instrucciones del Psuv- manifestó Diego Mendoza, director general de la alcaldía de Iribarren.

Refirió que este 2017 es un año electoral y que el PSUV tiene miedo porque “no van a repetir”, y esta es la razón por la que estos últimos días se ha visto una ola de protestas y anuncios por parte de personas, estudiantes y concejales afectos al gobierno nacional.

-Los estudiantes están pegados a Internet buscando opciones para irse del país, los otros están en sus aulas de clases. Acá solo tenemos un pequeño grupo que están exigiendo un permiso del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), es absurdo, lo que piden le compete al Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur). Es una protesta fracasada- dijo.

Indicó que el autobús que se encontraba obstaculizando la calle debería estar prestando servicio y que la carpa roja que colocaron frente al palacio municipal deben llevarla a Fontur o a Caracas. Sumado a esto, agregó que están tocando todos los sectores y han querido desestabilizar a los trabajadores de la economía informal, junto a eso los anuncios referentes a las intervenciones del terminal, el cuerpo de bomberos y las protestas por parte de Sateca, son acciones falsas para despertar la opinión pública.

“Tenemos pruebas de lo que decimos, todos estos estudiantes están siendo atendidos por la tolda roja, esto debe ser una alerta para la ciudadanía”.

Posible intervención de los bomberos

Una comisión de la cámara municipal estuvo presente este lunes en la sede central de los bomberos y luego de un debate y discusión la concejal Martha De Leal anunció que solicitaría ante el Ministerio de Gestión y riesgos la intervención de esta organización por presentar irregularidades en el manejo de los recursos.

Por su parte, Mendoza aseguró que esta acción también forma parte de todo lo planeado por el gobierno y que ellos están haciendo lo correspondiente para responder a los trabajadores como debe ser, “esto es una maldad política, lo mismo está sucediendo con el terminal”.

Federación de transporte

La protesta del grupo de estudiantes fue catalogada por Erick Zuleta como un “show político”, además señaló a Ricardo Molina, ministro de Transporte y Obras Públicas como el único responsable de todo lo que está sucediendo en relación al tema del pasaje estudiantil y los conflictos que se han originado entre las partes, es decir, estudiantes y transportistas.

“Ellos no tienen todavía las maquinas que ofrecieron y tampoco quieren activar las que estaban, no desean solventar los problemas, pero es un problema del mismo gobierno”.

Estudiantes protestan por segundo día frente a la alcaldía

Entre las exigencias de los estudiantes que se mantienen en protesta frente al palacio municipal están: crear una mesa de diálogo con las partes, es decir, la Federación de transporte, los transportistas, el alcalde Alfredo Ramos y ellos. Esto con la finalidad de crear acuerdos que les permitan trasladarse de forma gratuita hasta tanto el gobierno nacional haga llegar las maquinas para emplear el nuevo sistema de pago estudiantil.

Indicaron además que es obligación del alcalde garantizar que los profesionales del volante les ofrezcan un buen trato y les permitan el uso de las unidades sin abusar de ellos al cobrarles incluso más del pasaje establecido.

“Exigimos que se reúna con el sector estudiantil porque estamos siendo atropellados día a día por el sector transporte, quienes están siendo anarquistas y han irrespetado los acuerdos establecidos.

Reconocemos los errores que hay pero mientras se resuelven esas cosas es necesario que la alcaldía que es el administrador del municipio nos colabore”, señaló Mauricio Orellana, secretario general de la Federación nacional de estudiantes universitarios del estado Lara y directivo del consejo nacional de estudiantes socialistas.

Agregó que no solo es un problema de los jóvenes, sino de los abuelos y toda la población que se está viendo afectada por el maltrato y abuso de los choferes.

Testimonios:

Diego Mendoza: Alcaldía

La intención es generar saboteos suficientes en toda la ciudad con el fin de llamar la atención. Esto lo están haciendo de acuerdo a un plan orquestado que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y todo parte del panorama electoral que tenemos, es un año electoral. Todo lo que se está viendo, las protestas de los estudiantes y demás es parte de una agenda desestabilizadora.

Luis Abarca: Bomberos

Hemos alzado nuestra voz para solicitar lo que consideramos justo, el comandante Edinson López mantiene abiertas las puertas de la institución para que hagan cualquier tipo de inspección que consideren necesario. Es lamentable que hayan politizado este tema, por ahora estamos a la espera de las respuestas, pedimos la mejora salarial y la continuidad de la institución alejado del tema político

Erick Zuleta: Federación nacional de transporte

La tarjeta inteligente mantenía la paz laboral y la mantuvo por más de 10 años. Hemos protestado porque el ministro se comprometió a montar el nuevo sistema y hasta ahora no tiene nada; no tiene maquinas, ni sistema. Mientras tanto en la calle vemos enfrentamientos constantes y problemas entre las partes. Todo lo que está pasando es su culpa. Los estudiantes vienen a la alcaldía para ser parte del show.

Mauricio Orellana: Federación de estudiantes de Lara

Estamos aquí para que el alcalde, como administrador del municipio que respete el pasaje estudiantil, que mientras llegan las maquinas los estudiantes podamos usar todas las unidades de manera gratuita, o mejor dicho exonerada por parte del gobierno nacional ya que hasta enero se les pago completo el máximo traslado de estudiantes que hace cada unidad, deben respetar nuestras derechos.

Dulce Reina: Usuaria de Chirgua

Todos los días los señores de la ruta 12 quienes se dicen los zar del transporte, nos atropellan constantemente y nos maltratan, me han empujado y querían sacarme de la unidad, son ofensas e insultos, no digo las palabras porque tengo educación, pero estoy aquí en apoyo a los estudiantes porque lo que ellos indican lo vivimos también los adultos que no podemos pagar un pasaje completo, necesitamos comprensión.