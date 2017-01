Alcaldías del estado Lara reanudan trabajos con Prolocal

Como parte del Proyecto Promoción del Desarrollo Local (Prolocal) implementado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y respaldado por la Unión Europea y Fundación Konrad Adenauer, los profesores y consultores de gestión organizacional Orlando Ortiz y Henry Gasparín, comenzarán el día de hoy, 25 de enero, la 4ta fase del proyecto en las alcaldías de Iribarren, Jiménez y Palavecino respectivamente.

Esta fase -explicaron los expertos- tiene como objetivo subsanar y/o solventar las deficiencias que fueron detectadas durante el diagnóstico, y que se vinculan de manera directa con el modo de gerenciar que ha sido aplicado por las alcaldías hasta el momento.

“Y no es que las alcaldías de Jiménez, Palavecino e Iribarren no sepan gerenciar o que lo hagan mal, no; lo que sucede es que la gerencia que han aplicado hasta ahora es muy proveniente de la manera de ser de las políticas públicas, y nosotros, a través del programa, les capacitaremos en el área de la Gerencia Esbelta, que se basa en generar valor al ciudadano, reducir los siete tipos de desperdicios (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) y aumentar la calidad de los servicios con mejoras en el tiempo de producción y en el costo”, explicó Gasparín.

Así mismo, Ortiz explicó que durante esta fase de ejecución, evaluación y seguimiento en asesoramiento técnico en áreas como capacitación especializada, procesos de innovación, fortalecimiento institucional, gestión y comunicación organizacional, se profundizarán los trabajos que en otrora se iniciaron con el departamento de recursos humanos de cada una de las alcaldías, y que para la fecha, enero de 2017, ha arrojado un manual de organización de cargos que permite la optimización del departamento en cada una de las instituciones, y, por supuesto, el servicio que brindan a los ciudadanos.

El otro proyecto que se encuentra en marcha -recalcaron los coordinadores de Prolocal en sus distintas áreas, es el proyecto de comunicaciones que lleva el asesor Gustavo Pernalete.