Alfredo Ramos: paro de 48 horas la próxima semana

El paro fue un éxito total en todo el estado Lara, expresó Alfredo Ramos a EL IMPULSO en un contacto telefónico.

“Más del 90% de la ciudadanía se paralizó el día de hoy (ayer). El sector de la construcción 100% paralizado, el sector industrial 100% paralizado, sector comercio 90% paralizado al igual que el sector transporte”.

Reiteró que tal realidad demuestra que tanto el 16 de julio, cuando se realizó la consulta popular, como el paro cívico de hoy (ayer), fue un verdadero leñazo para la dictadura de Nicolás Maduro.

“Todos estamos unidos y en resistencia contra el régimen, que cada día se desmorona más”.

Mencionó que además del repudio hacia la dictadura, se trata de la muerte de la Constituyente fraudulenta.

Agregó que apenas una minoría, que se traduce en una cúpula corrupta, apoya la ANC.

Acerca del comportamiento de los efectivos de la GNB, PNB, Cicpc, Conas y Policía de Lara, indicó que además de estos, los grupos paramilitares, salieron a arremeter contra urbanismos y ciudadanos, específicamente hacia el oeste de Barquisimeto.

“En Pueblo Nuevo andan reprimiendo y robando a la gente. Donde la Guardia Nacional no puede entrar a reprimir, ingresan los colectivos. La dictadura se vale de todos esos cuerpos represivos para amedrentar al pueblo, que está decidido a luchar porque quiere que Maduro se vaya”.

Asimismo, aclaró, que la única negociación posible y que exige el país, es la salida impostergable de Nicolás Maduro.

Sobre las declaraciones de Tibisay Lucena, quien se refirió a algunos focos de violencia en Iribarren, manifestó que eso es un adelanto de lo que viene, en tanto que dos alcaldes de la Unidad ya fueron citados por el Tribunal Supremo de Justicia.

“Les prohibieron salir del país e incluso Maduro amenazó con cárcel a Carlos Ocariz. Ellos amenazan, amedrentan y buscan encarcelarnos por asumir la lucha por reconquista de las República, la democracia y la libertad en Venezuela pero esto no lo parará nadie”.

Recordó que hoy se designarán los nuevos magistrados del TSJ y el sábado se efectuará una movilización en respaldo a la decisión de la Asamblea Nacional.

El alcalde de Iribarren adelantó que la semana que viene se efectuará un paro de 48 horas.

“Culminará la jornada con el boicot de la fraudulenta Constituyente que se realizará el domingo 30 de julio”.

Paro y trancazo

En un recorrido por las principales arterias viales de la ciudad EL IMPULSO constató el cierre de vías, puntos de resistencia, comercios cerrados en su mayoría, paralización del servicio de transporte público, a excepción del Transbarca, poco tránsito automotor y presencia de peatones, esto a propósito del paro cívico anunciado por la Mesa de la Unidad Democrática, como parte de las acciones post consulta popular del pasado domingo 16 de julio.

Aunque buena parte de los locales comerciales situados a lo largo de la avenida 20 y carrera 19 no abrieron sus puertas, pocos trabajadores informales salieron a expender su mercancía. “Si no trabajo, no como”, dijo un vendedor de frutas y hortalizas.

Las principales agencias de algunas entidades financieras abrieron sus puertas por ser día de cobro de la pensión. Numerosos abuelos desafiaron el paro cívico y de transporte a fin de cobrar el beneficio. Asimismo, se apreciaron usuarios en una que otra farmacia y panadería abierta. Una reconocida cadena farmacias abrió sus sucursales al público.

Los centros comerciales mantuvieron su santamaría abajo. Sambil, Trinitarias, Los Leones, Ciudad París, Metrópolis, Río Lama, Capital Plaza y Barquicenter estuvieron cerrados. Lo propio se verificó en los mercados populares, tales como Terepaima, Bella Vista y Altagracia. Algunos comerciantes de la feria de hortalizas Cecocesola recibieron pocos compradores.

Prácticamente como si se tratase de un 25 de diciembre o 1º de enero; así lucieron las avenidas Lara, Leones, Venezuela, Florencio Jiménez, carrera 19 y avenida 20. Numerosas barricadas se notaron en calles y avenidas.

Postes y árboles se atravesaron en varios tramos de las avenidas Venezuela, Florencio Jiménez, Libertador y Los Leones; algunos removidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Al mismo tiempo, jóvenes de la resistencia se apostaron más hacia el oeste de la ciudad (Florencio Jiménez), como en las adyacencias de El Cardenalito, Los Cardones, Sucre y Fundalara, quienes resguardaban la zona ante la presencia de numerosos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Conas, Sebin y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que se desplazaban por la ciudad. En sectores como El Cardenalito hubo fuerte represión y dispersión de manifestantes.

Terminal acató el paro

La paralización de las unidades del transporte público que se comenzó a experimentar desde el martes pasado se concretó ayer jueves con el apego casi total al paro cívico. El Terminal de Pasajeros de Barquisimeto lució desolado.

El ingeniero Luis Valencia, administrador del terminal, dio a conocer que la GNB se instaló en el sitio y obligó a varios transportistas a prestar el servicio. Calificó la actitud de secuestro.

“Más del 90% del sector transporte se sumó al paro y más del 85% de los comerciantes del terminal acataron el paro. No los podemos obligar a trabajar, es una decisión individual. Sabemos que el sistema de transporte masivo Transbarca sí laboró por ser unidades del Estado”.

Valencia relató que una comisión de la GNB llegó al lugar exigiendo que se prestará el servicio.

“Por algunas horas mantuvieron detenidos al personal de guardia, pedían las llaves de los portones, de las guayas del terminal porque ellos (GNB) iban a tomar el control. Las unidades que ven circulando prácticamente fueron secuestradas por la GNB, obligadas, presionadas a cumplir el servicio”.

En cuanto a los usuarios informó que muy pocas personas se acercaron a los andenes.

“Al menos diez unidades fueron literalmente secuestradas. No hay otra manera de decirlo porque con sus fusiles obligaron a los choferes a prestar el servicio”, reiteró.

En cuanto al Transbarca EL IMPULSO constató que solamente se movilizó por la avenida 20, desde la 42 hasta la calle 20 y viceversa.