Alfredo Ramos rindió cuentas del 2016

En la mañana de este jueves en sesión ordinaria número 15 del Concejo Municipal de Iribarren, se presentó como punto único la rendición de cuenta del año fiscal 2016 de la gestión del Alcalde Alfredo Ramos, luego de que el día martes fuera expuesto al pueblo en las instalaciones de la plaza Lara. Los concejales Esther Camacho, Digna Suárez y Alejandro Natera fueron los seleccionados para formas la comisión que le daría la entrada al mandatario local.

11 de los 13 concejales se dieron cita en la sala de sesiones de la cámara municipal para presenciar y escuchar este acto como la ley lo requiere. Es importante destacar que este ya se convierte en el tercer año fiscal de la gestión de Ramos.

Es importante resaltar que al inicio del discurso, el alcalde entregó el proyecto aprobado de la afectación de terrenos para los habitantes de sectores de Pavia y El Trompillo, lo que les permitirá posteriormente otorgarles la titularidad de tierra a estos ciudadanos. De igual forma reveló que tomaron la decisión de comenzar a cancelar a sus trabajadores el ticket de alimentación al costo de la nueva Unidad Tributaria (U.T), considerando que con el presupuesto que cuentan actualmente estos recursos podría alcanzar hasta septiembre.

Destacó que de sus tres años en el cargo, el más difícil fue el 2016 debido a los índices inflacionarios del país, los cuales alcanzaron casi 800 %. Mientras que el porcentaje de pobreza llegó al 82%, por lo que Venezuela se ha convertido en el país más pobre de toda América Latina, agregando que en dos o tres años, este aspecto se ha duplicado. “En unas encuestas hechas recientemente, reflejan que 64,3% de las personas señalan pérdida de peso promedio de 8,7 kilogramos y más del 63 % no cuenta con seguridad médica” expresó.

En cuanto a las cifras manejadas, se destaca la cantidad recaudada por ingresos propios de su despacho que alcanzaron los 8.932,7 millones de bolívares superando el monto objetivo en un 20 %. Dentro de las inversiones que realizaron, se encuentra 20 millones de bolívares en mantenimiento de zonas industriales y 35 millones en manutención de Mercabar. Por otra parte, según información entregada por la Alcaldía, se atendieron por emergencia 9.309 personas en los servicios municipales y se registraron 422 títulos de propiedad de la tierra registrados.

Asimismo, comentó que la marca gestión ciudad ideal, no busca posicionar su nombre, sino promover el sentido de pertenencia y que el protagonista sea la ciudad y sus ciudadanos, agregando en cuanto a su reelección, que no es partidario de esta opción resaltando que “en el poder la gente no puede durar mucho tiempo. No creo en eso, mucho menos en la indefinida, ya sabemos todo el daño que ha hecho a nuestro país el estar una misma persona en el poder por tantos años”. Exaltó.

Para culminar el mandatario local hizo entrega a la concejala Teresa Linares, del libro de memoria y cuenta del ejercicio fiscal 2016 de la alcaldía del municipio Iribarren, seguidamente facilitó a cada uno de los concejales presente un disco con este documento en formato digital para que todos tengan un respaldo de lo que allí se presentó.

En declaraciones a los medios de comunicación expresó que tiene las puertas abiertas de su despacho para recibir a los concejales y trabajar mancomunadamente. “Ya conversé con Teresa para realizar nuevos proyectos que aumente la recaudación porque la inflación nos abre un hueco fiscal de aproximadamente 5.400 millones de bolívares y eso nos afecta a todos” culminó.