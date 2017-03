En Alí Primera tampoco están felices con el CLAP

Al grito de, “PDVAL ineficiente, el pueblo está conciente”, “Chávez vive, la lucha sigue”, El pueblo reclama sus derechos”, o, “Somos revolucionarios y también tenemos derecho a hablar y denunciar”, una gran cantidad de habitantes de la urbanización socialista Alí Primera, en la vía a Duaca, protestaron este lunes en la entrada a la sede de Corpolara lo que consideran un engaño por parte de quienes en la entidad están encargados de la distribución de las bolsas o cajas del CLAP.

“Somos representantes de más de 4 mil familias que llegamos aquí a las siete de la mañana para hablar con alguien y denunciarle las irregularidades que están ocurriendo con el CLAP allá”, dijo Cristina Moreno, una de las amas de casa presentes.

Ella, igual que Luis Linares y José Ramos, explicaron que desde hace cuatro meses no les llega nada del CLAP y que hace unos días les presentaron una ficha de compra, pero no por 10 mil bolívares como sería lo normal sino por 19.350, precio que consideran exagerado, no apto para familias de pocos recursos como ellos.

Dijeron que de manera unánime la rechazaron y se organizaron para acudir a Corpolara a pedir una aclaratoria sobre las irregularidades rechazadas.

Además de considerar exagerado el precio, rechazan también que tengan pocas horas para disponer del dinero y algunos de los productos.

“Esas cajas lo que traen es leche líquida, a veces vencida, aceite, frijoles, mantequilla y algo más, cuyo precio no llega nunca a esos 19.350 bolívares, o sea que están más caros que en bodega de cualquier barrio”, dijo otra mujer.

Igualmente dijeron que en cuatro oportunidades, comisiones de las familias se han trasladado a Corpolara y no les atienden.

Otra de las denuncias se refiere a la eliminación del centro de acopio que existía en la urbanización, y ahora deben andar “del timbo al tambo” para tratar de conseguir los alimentos.

Este lunes apenas pudieron hablar con un uniformado de la Guardia Nacional, aunque sin autoridad para resolverles sus problemas.