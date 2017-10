Allup: No nos dejemos ganar por el desánimo

En 56 minutos de discurso, el secretario general de Acción Democrática y diputado ante la Asamblea Nacional , Henry Ramos Allup, analizó ante más de cien personas en la plaza Federico Carmona, al este de Barquisimeto, las razones por las cuales este 15 de octubre se debe ejercer el derecho al sufragio.

Con un tono enérgico y por un momento sentimental cuando recordó aquellos que se han ido del país, el líder opositor se dirigió a los asistentes en la convocada asamblea de ciudadanos donde no hubo tiempo para preguntas, con un dialecto impresionante que siempre lo caracteriza.

Hubo aplausos por sus ocurrencias, por sus metáforas y por su forma directa de demostrar la realidad actual de Venezuela. Su palabra recorre cada municipio de la nación para invitar a votar por los candidatos de la Unidad.

Anoche, estuvo en la Urbanización Sucre, y hoy, seguirá en el Gimnasio Napoleón Rodríguez (10.00 a.m.), y en la calle 15 con avenida Lisandro Alvarado (2.00 p.m.).

Luego de dirigirse a los adecos, fue abordado por los medios de comunicación social de la región. EL IMPULSO le preguntó sobre temas a los cuales se enfrentarán los electores el próximo domingo.

-¿Qué escenarios políticos se manejan en caso de que la oposición obtenga la mayoría de las gobernaciones?-

Nada, ganar la mayoría de las gobernaciones y prepararnos para las elecciones de alcaldes.

-Henry, el mensaje para evitar la desmoralización del elector (interrumpe y dice: yo no veo desmoralización), -déjame terminar-, del adeco que votará por Primero Justicia, por ejemplo?

-Vota, si a mí me toca votar por un candidato de Primero Justicia lo hago.

-¿Y la lectura desde el punto de vista político luego de las elecciones?, considerando que anteriormente se tomaban decisiones en función de los votos de cada partido, y de allí se producían negociaciones.

-¿Cuál negociación política? (se le responde: la que se hace internamente en cada partido). Tú partes de afirmaciones que para mí no existen. Quienes más sacamos candidatos en las primarias fuimos los adecos. Y yo, que soy el jefe de los adecos, te estoy diciendo a ti, que los candidatos adecos que perdieron en los demás estados, vamos a votar por otros que ganaron. Yo vengo a hacer campaña por Juan Pablo Guanipa (de Primero Justicia en Zulia), y la orden de los adecos allá es votar por él (…).

-¿Irá Allup a las presidenciales?

-Vamos a ir a todas las elecciones en cualquier situación de desventaja electoral. Mira, lo que no se le puede seguir diciendo a la gente es que vamos a tener una situación ideal, porque este Gobierno no es democrático. Situaciones ideales de un Consejo Nacional Electoral equilibrado y de gente respetable, no lo vamos a tener. Un Tribunal Supremo de Justicia de gente honorable en vez de un prostíbulo judicial, no lo vamos a tener. En esas condiciones de desventaja e inequidad electoral es que tenemos que participar. Y lo sabemos, nos es que estamos cayendo por inocente. ¿No fuimos así a las elecciones parlamentarias? ¿No era el mismo CNE? Y le dimos una paliza. Tenemos que concurrir, vigilar las mesas, mantener los testigos, obtener las copias de las actas y no nos van a poder robar.

Siempre contundente lo presentó Jorge Rosell, exmagistrado del TSJ, quien estuvo acompañado por José Barreras, Macario González, Edgar Zambrano, Sobella Mejías, Roberto Sánchez y Alfonso Marquina.

Durante su intervención, Allup expresó entre otras proposiciones, que los políticos no pueden subestimar a la opinión pública.

Aseguró que “una de las luchas fundamentales de este lapso, y sobretodo ahora que tenemos unas elecciones por delante, es tratar de restablecer el Estado de derecho”.

Sobre las elecciones del 15 de octubre dijo que los porcentajes de participación están según las encuentas alrededor del 70%. “Es históricamente elevadísimo, porque siempre el evento de mayor concurrencia electoral, es la presidencial; decae en las parlamentarias y regionales, y en las municipales suele ser mucho menor”.

Sin embargo, recordó que en las últimas parlamentarias acudió a votar un número igual al de las presidenciales. “Les aseguro que en las de alcaldes ocurrirá lo mismo, porque la gente está harta. Y si comparamos nuestros candidatos, con los presentados por el Gobierno, es casi de estiércol con mermelada. La gente está concurriendo porque ve la posibilidad de emitir el voto castigo (…) Ya son 18 años de tragedia, de desastre, de decadencia. No hablo por experiencia referencial, sino que me he dedicado a recorrer de polo a polo el país”.

A su juicio, los líderes opositores tienen que “descaraqueñizar la política y trasladarnos al interior”.

-Es que todo está pésimo: comida, medicinas, electricidad, agua, vialidad, seguridad. Mientras hacía analogías de los candidatos opositores con los oficialistas, reflexionó en un caso e ironizó en otro: “…yo no sé si ustedes aman a (Henri) Falcón o no; si les gusta o no su gestión, comparen” con quien enviaron a Lara, “la almiranta (refiriéndose a Carmen Meléndez), por cierto, que aquí no hay mar, ni océano”.

Allup aseguró que para ellos (el Gobierno), perder unas elecciones es saber a lo que se exponen, porque al dejar la Presidencia de la República, “van a tener que acudir a organismos de administración de justicia, correctamente constituidos, a pagar por el dinero que se han robado”.

Planteó que a la gente hay que decirle la verdad, por encima de todas las cosas. “Siempre nos agradecerán haber sido auténticos. No tengo la menor duda de que lo estamos haciendo bien”.

Insistió en que todos son los candidatos de la Unidad y “hay que defenderlos por todos los estados”. Sobre la no sustitución de candidatos ante el CNE, aseguró que eso “nos obliga a un doble esfuerzo, decirle a la gente que tiene que votar donde aparezca la cara del candidato que ganó (en las primarias de la MUD). Estamos en un momento muy particular donde nuestras militancias y nuestras identidades partidistas valen un rato hasta ahí, para determinar la unidad, la cual nos salvará. Y que no sea unidad solo para la campaña electoral (…). Otra cosa, después de las elecciones acordarse de la gente a la que le pasaste la mano para que votara por ti (…). Debe haber un esfuerzo supremo de comprensión y entiendo que por encima de todo está la unidad, y esta no se logra, sino entendiéndose con los demás. Las presidenciales serán por primarias”.